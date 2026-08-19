VIDEO: Ante las amenazas a la libertad, es imprescindible un periodismo crítico: Ramón Alberto Garza

El director de Código Magenta, Ramón Alberto Garza, recibió la medalla Francisco Ibarra López al Mérito Empresarial de Comunicación 2026.

Al momento de recibir el galardón, desde el podio, el periodista advirtió que México enfrenta la peor amenaza a su libertad de expresión.

Y denunció la autocracia y el nepotismo, además de que llamó al ejercicio de un periodismo libre, crítico e independiente que no se someta al poder.

