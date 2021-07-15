Rani, la vaca más pequeña del mundo, busca romper Récord Guinness

Cientas de personas en Bangladesh olvidan las medidas por la pandemia y en los últimos días han acudido a una granja para ver a Rani, la que al parecer es la vaca más pequeña del mundo y que actualmente busca estar en el libro de Récord Guinness.

Rani es una vaca muy pequeña que se confunde con perros de raza chica, pues mide apenas 69 centímetros y alcanza unos 50 centímetros de altura.

Hundreds flock to see a 20-inch dwarf cow Rani at a Bangladesh farm https://t.co/me7i8Z1VVb pic.twitter.com/mXPMEdZNif — Reuters (@Reuters) July 12, 2021

En 2019, un médico veterinario indicó al granjero, que es dueño de Rani, que su vaca ya no crecería, aunque en el último año sí aumentó casi siete kilos de peso a sus 23 meses de edad.

La historia de Rani de inmediato se volvió famosa y muchas personas de la zona y turistas acuden a la granja para ver a la vaca más pequeña del mundo y tomarse una fotografía con ella.

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Rani, cuyo nombre significa reina en bengalí, ya tiene su séquito protector, luego de que el granjero se dio cuenta que muchas personas llegaban al lugar para conocer a la vaca.

Mucha gente viene de diferentes lugares para ver la vaca misteriosa, la vaca más pequeña del mundo, así que yo también tengo que estar aquí para ver la vaca.

Rani, la vaca más pequeña, busca romper Récord Guinness

Los dueños de la granja donde se encuentra Rani buscan que la vaca sea considerada la más pequeña del mundo y aparezca en el libro del Récord Guinness.

Actualmente, la vaca que tiene el Récord Guinness por ser la más pequeña del mundo es Manikyam, la cual mide 10 centímetros más que Rani, es originaria de Vechur, India, y fue registrada en 2014.

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Rani es una locura, ya que tiene una gran posibilidad de tener su nombre en el libro de Récord Guinness, aseguró el dueño de la vaca.

¿Por qué la vaca Rani de Bangladesh es pequeña?

Rani tiene una condición hereditaria de algunas razas del mundo, sin embargo, el ganado al que pertenece esta vaca no es común en su raza.

El enanismo que padece Rani puede ser letal en algunas razas ya que provoca algunas enfermedades, especialmente en el corazón, por lo que la expectativa de vida de esta vaca no suele ser alta.

|Crédito: Reuters

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