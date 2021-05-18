Rapero enfrenta cargos por usar foto del asalto al Capitolio en álbum

El rapero Bugzie the Don recibió varias acusaciones por cargos federales, luego de haber ingresado ilegalmente al Capitolio de Washington DC, Estados Unidos, el pasado 5 de enero, día en que simpatizantes del ex presidente Donald Trump irrumpieron en el inmueble legislativo.

Aquel día, Antoinne DeShaun Brodnax, nombre real del rapero, posó sentado sobre un vehículo del escuadrón de élite SWAT, y posteriormente utilizó esa imagen para la portada de su nuevo álbum, que lleva por nombre "The Capital" (La Capital).

El álbum fue lanzado a escena independiente en marzo pasado; unos días después fue detenido.

En su primera declaración a las autoridades, el rapero admitió que sí había ingresado ilegalmente al Capitolio, pero declaró que lo hizo con la única finalidad de tomar fotografías de la arquitectura del inmueble.

Asimismo, aseguró que no ingresó a ninguna oficina ni tomó ningún documento.

A pesar de lo dicho en su declaración, la Fiscalía del Distrito de Columbia presentó cuatro cargos federales contra el rapero, que incluyen ingreso ilegal y alteración del orden público, por lo que este jueves deberá comparecer ante un tribunal de la corte federal.

Te puede interesar: Estados Unidos donará 80 millones de vacunas contra Covid-19 al mundo

Defensa del rapero busca apelar

El equipo legal del rapero Bugzie the Don señaló que presentará un recurso para evitar que los fiscales federales obtengan acceso directo a las cuentas de las redes sociales del intérprete, con el pretexto de buscar más evidencias sobre su participación en los disturbios del pasado 5 de enero, conocidos como el Asalto al Capitolio.

Los abogados del rapero señalaron que dicha medida viola los derechos constitucionales del intérprete.

El rapero, originario de Sandston, Virginia , forma parte de los más de 400 acusados con cargos federales tras la irrupción de simpatizantes del ex presidente Donald Trump al Congreso estadounidense.

Acto cometido con la intención de frenar que la Cámara de Representantes y el Senado comfirmaran el triunfo de Joe Biden en las elecciones de 2020, con Mike Pence, ex vicepresidente, como autentificador de la decisión.

Gran parte de estos acusados fueron identificados gracias a información proporcionada por sus familiares, publicaciones en redes sociales, e incluso filtraciones de datos personales en redes sociales.

Te puede interesar: Lo que debes saber para vacunarte como turista en Nueva York

