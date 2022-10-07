¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 7 de octubre

El 7 de octubre en la mañanera de AMLO se dio a conocer quién ocupará la titularidad de la Secretaría de Economía, además de otros temas; este es el resumen de la conferencia.

AMLO asegura que se redujo la inflación

El Presidente inició la mañanera anunciando que se redujo la inflación, de acuerdo con el INEGI, y que se reducirá aún más con el convenio antiinflacionario de alimentos.

"Se detuvo la inflación, hoy temprano dio a conocee el dato el INEGI y ya no hay mayor crecimiento inflacionario, esa es muy buena noticia para el pueblo, para la gente, yo espero que hacia adelante siga la disminución ya llegó a su techo y va a empazar a bajar, ese es mi pronóstico".

#EnLaMañanera | Después de que el #INEGI reportó que la inflación general en el país se mantuvo en septiembre en 8.70 % empujada por el aumento en precios de jitomate, cebolla y tortilla, el presidente @lopezobrador_ confió en que esta será la cifra más elevada que veamos en 2022 pic.twitter.com/kKgwGAugVL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 7, 2022

Raquel Buenrostro será la secretaria de Economía

AMLO dijo que Buenrostro es la persona ideal para ocupar la titularidad de la Secretaría de Economía, ya que tuvo un buen trabajo al frente del SAT, al no reportarse una disminución de la recaudación de impuestos. "Es una servidora pública ejemplar", aseguró.

Jóvenes de Balancán liberados regalaron hamaba a AMLO

En la mañanera de hoy, AMLO recibió un regalo de jóvenes de Balancán, quienes se encontraban en prisión y le enviaron una hamaca como agradecimiento para que su caso fuera revisado.

En respuesta, AMLO expresó que le gustan las hamacas, objetos muy típicos en el sureste del país, que se usan para el reposo y el decanso.

"Sí saben yo aquí en Palacio no se puede, pero en la casa sí tengo mis hamaqueros, como se acostumbra en el sureste: está la cama y arriba la hamaca. Cuando hay calor, arriba; cuando hay un poquito de frío, a la cama, ya la vamos a disfrutar".