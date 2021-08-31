Rascacielos Millennium Tower presenta hundimiento, pese a reparaciones

El rascacielos Millennium Tower, en San Francisco, Estados Unidos, presenta un hundimiento que aumenta, aunque ya tenga apuntalados los cimientos que intentan detener su declive.

El Millennium Tower tiene 58 pisos, es un rascacielos residencial cuyos precios por la renta de alguno de sus 400 departamentos oscilan entre los dos y los 10 millones de dólares.

Sin embargo, el rascacielos, ubicado en The East Cut, considerado uno de los más lujosos del mundo se hundió al menos 45 centímetros, además se inclinó otros 43 centímetros.

Reparaciones no paran hundimiento de rascacielos Millennium Tower

En mayo, se realizaron trabajos para detener este hundimiento en el rascacielos, en donde equipos de construcción cavaron enormes agujeros con 30 metros de profundidad bajo el Millennium Tower.

Estos agujeros servirían para instalar nuevos soportes anclados al lecho de roca subterráneo para apuntalar el rascacielos y evitar su hundimiento e inclinación.

Pero a pesar de los esfuerzos, el rascacielos continúa moviéndose, aunque la asociación de propietarios del Millennium Tower asegura que el rascacielos es seguro.

El rascacielos Millennium Tower se inauguró en 2009 y sus 419 departamentos se vendieron a personalidades como el jugador de béisbol Hunter Pence.

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Aunque diez años después el rascacielos se hundió 16 centímetros y se inclinó cinco centímetros en su base y seis en la cima. Los residentes interpusieron demandas, que provocaron que los desarrolladores lanzaron un plan de 100 millones de dólares para reparar los cimientos del rascacielos.

Aunque la reparación no está del todo terminada, ya que una semana después de que se hacían los trabajos de apuntalamiento, los ingenieros detectaron el hundimiento de al menos una pulgada.

De acuerdo con agencias internacionales de noticias, el portavoz del rascacielos Millennium Tower informó que los trabajos se detendrán al menos dos semanas y hasta cuatro para investigar la razón del hundimiento.

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