En Colombia, rayo deja 5 muertos y 9 heridos que jugaban bingo

Un rayo cayó sobre una zona rural en El Tambo, Cauca, Colombia, dejando al menos cinco muertos y nueve personas heridas, quienes fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos para ser atendidos.

El alcalde de El Tambo explicó que el rayo cayó en un lugar donde se realizaba un juego de bingo en el que participaban varias personas, cuando comenzó una tormenta eléctrica que provocó el fatal accidente.

“A esta hora (los heridos) son remitidos a centros asistenciales del departamento. Desde Popayán fueron enviadas varias ambulancias para poder trasladar a los lesionados”. explicó Carlos Vela, el alcalde. Añadió que en el lugar continúa lloviendo.

¿Cuántas muertes son provocadas por caídas de rayos?

De acuerdo con la revista National Geographic, se calcula que cada año caen 240 mil rayos sobre personas en todo el mundo, lo que ocasiona unas seis mil muertes anuales por esta causa.

Las probabilidades de que le caiga un rayo en un año dado son solamente de cerca de 1 en 500 mil. Sin embargo, algunos factores lo pueden poner en mayor riesgo.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), los hombres tienen cinco veces más probabilidades que las mujeres de recibir la descarga de un rayo; cerca del 85% de las muertes debidas a rayos se dan en hombres.

Más de una tercera parte de las muertes causadas por los rayos ocurren en granjas en Estados Unidos. Florida es considera la “capital de los rayos” en el país, con más de 2000 lesiones en los últimos 50 años causadas por la caída de rayos.

