Familias se reúnen tras la reapertura de la frontera entre México y EU

Familias y amigos separados durante mucho tiempo estuvieron entre los primeros en cruzar la frontera terrestre entre México y Estados Unidos, luego de que se reabrió para viajes no esenciales el lunes 8 de noviembre.

Oralia Pérez esperaba en El Paso, Texas. Durante la pandemia de Covid-19 no pudo visitar a su madre en México ya que estaba actualizando su estatus de residente en Estados Unidos.

"Ha sido muy difícil. Creo que fue difícil para todos no ver a sus familias durante tanto tiempo. Cuando todo esto comenzó, estaba pasando por situaciones difíciles en mi vida y realmente necesitaba a mi mamá", dijo Oralia, ahora junto a su madre Lorena, quien cruzó antes del amanecer, apenas se levantaron las restricciones.

Del lado mexicano, otros como María Isabel, que compra productos en Estados Unidos y los vende en Chihuahua, también se sintieron aliviados.

Me alegra que la frontera esté abierta nuevamente, especialmente para nosotros los comerciantes que la cruzamos para comprar nuestros productos. Por poco que podamos conseguir, así es como nos ganamos la vida, así que agradecemos a Dios que los puentes estén abiertos.

Estados Unidos permitió que se los viajes no esenciales se reanudarán a través de la frontera terrestre entre el país y México para aquellos que están completamente vacunados y tengan los documentos adecuados para ingresar.

Desde enero, quienes cruzan la frontera terrestre, ya sea por razones esenciales y no esenciales, deben estar completamente vacunados.

TODAY: Fully vaccinated, legal non-citizens may once again travel to the U.S. for non-essential reasons via land & ferry ports of entry. Make sure you:

💉Bring proof that you are fully vaccinated for #COVID19

💬Can verbally indicate your reason for travelhttps://t.co/nTjpgQLC9L pic.twitter.com/9Lg1u8LBd1 — Homeland Security (@DHSgov) November 8, 2021

Frontera permanece cerrada para migrantes

A pesar de que muchos estaban celebrando la nueva medida como regreso a casa, la frontera permanece cerrada para muchos otros.

"Se supone que te den una respuesta, ¿sabes? Al otorgar asilo y darnos una oportunidad, no solo para viajes no esenciales, sino también para nosotros, los migrantes que estamos en peligro aquí en México", dijo Angélica, una hondureña en busca de asilo.

