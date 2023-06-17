¡Otra vez! Reaprehenden a regidora de Reynosa, Denisse Ahumada, por narcotráfico

Denisse Ahumada, regidora de Reynosa, Tamaulipas, que fue detenida y luego liberada en Estados Unidos por ser sorprendida con 42 kilogramos de cocaína al interior de su automóvil, fue nuevamente detenida por las autoridades bajo el cargo de narcotráfico.

La regidora de Reynosa fue detenida por primera vez el pasado 10 de junio cuando pasaba por un punto de revisión en el que agentes fronterizos sometieron a rayos X el vehículo de la marca Mazda en el que viajaba. Durante la verificación fueron encontrados paquetes de cocaína ocultos en asientos y puertas.

Aparentemente, Denisse Ahumada pretendía trasladar la sustancia ilícita a la ciudad texana de San Antonio, actividad que según su defensa, habría llevado a cabo en consecuencia de haber recibido diversas amenazas contra su vida.

La defensa de la funcionaria mexicana apunta que Denisse Ahumada desconocía el contenido del vehículo en cuestión y solo se encontraba manejado rumbo al destino que le fue indicado.

Denisse Ahumada había sido liberada por un juez federal

El pasado jueves 15 de junio un juez de Estados Unidos desestimó la demanda contra la regidora del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, al determinar que a nivel federal el Gobierno no cuenta con los suficientes elementos para imputar a Denisse Ahumada por posesión de drogas.

La resolución emitida por el juez Juan F. Alanis indica que el Gobierno de Estados Unidos: "No cumplió con su parte a la hora de establecer mediante el estándar de causa probable que el acusado cometió el delito imputado”, por lo que se ordenó la inmediata liberación de la funcionaria.

¡Detienen a regidora del #PAN por transportar 45 kilos de cocaína!



Denisse Ahumada Martínez fue detenida en #Texas luego de que la #PatrullaFronteriza detectara #droga en su camioneta.



El PAN reprobó los presuntos hechos delictivos y se deslindó de la #mujer pic.twitter.com/WuWvkhK2sP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 14, 2023

¿Por qué volvió a ser detenida la regidora de Reynosa?

De acuerdo con el alguacil del condado de Brooks, Urbino Martínez, luego de que se desecharon los cargos a nivel federal en contra la regidora de Reynosa, se adoptó el caso por narcotráfico a nivel local.

Esta vez, Denisse Ahumada es acusada únicamente por posesión de una sustancia controlada a nivel local, por lo que permanecerá en la cárcel del condado de Hidalgo a la espera de que el condado de Brooks efectúe su detención.