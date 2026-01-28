Adolescentes escapan de un campo de adiestramiento en Sinaloa; uno fue contactado por TikTok

Tres adolescentes originarios del estado de Jalisco, reportados como desaparecidos, lograron escapar de un presunto centro de adiestramiento operado por un grupo delictivo en Sinaloa.

De acuerdo con autoridades estatales, los jóvenes habrían sido llevados con engaños, luego de contactarlos en redes sociales, entre ellas TikTok. ¿Cómo lograron escapar?

Jóvenes desaparecidos de Jalisco fueron localizados en Sinaloa

De acuerdo con la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, los tres adolescentes contaban con carpetas de investigación activas tras salir de sus casas y perder contacto con sus familias.

Durante semanas, nadie supo de ellos. Incluso, dos de ellos contaban con ficha de búsqueda desde 2025, y uno más el 8 de enero de 2026.

Las investigaciones señalan que los jóvenes habrían sido trasladados por separado hasta Zacatecas , donde permanecieron algunos días, para después ser llevados a Sinaloa. Ahí, presuntamente, se encontraban privados de la libertad y recibiendo algún tipo de entrenamiento.

🔎 Localizan y reintegran a tres adolescentes con sus familias 🔎



🛡️ La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas logró la localización y reintegración familiar de tres adolescentes originarios de Jalisco que contaban con reporte de desaparición. (1-3) pic.twitter.com/xhdcz8jusE — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) January 27, 2026

Así lograron escapar del campo de adiestramiento

Según lo que se informó, los tres adolescentes lograron huir del lugar donde se encontraban retenidos, en un momento de distracción por parte de los "encargados".

Caminando y pidiendo ayuda, llegaron hasta una localidad de Sinaloa donde solicitaron apoyo a las autoridades.

Tras verificar sus identidades y confirmar que tenían reportes de desaparición en Jalisco . Esto permitió que fueran trasladados de regreso al estado, donde finalmente se reunieron con sus familias.

Como parte de las declaraciones, uno de los adolescentes reveló que habría salido de su casa tras ver anuncios en TikTok. Los otros dos, según las primeras indagatorias, fueron “invitados” por un conocido, una modalidad cada vez más común para generar confianza.

Redes sociales y falsas promesas: el peligro del reclutamiento forzado

En los últimos años, el crimen organizado ha perfeccionado sus métodos de reclutamiento. Ya no solo buscan a jóvenes desesperados por trabajo, también se meten a sus redes, videojuegos y chats, ofreciéndoles dinero fácil.

Tan solo en 2025, más de 70 personas con reporte de desaparición fueron localizadas en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque. La mayoría había llegado a Jalisco, o iba rumbo a otros estados, tras aceptar una oferta de trabajo falsa.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan desconfiar de vacantes que presenten algunas de estas señales de alerta:



Anuncios con ofertas demasiado atractivas.

Presión para aceptar de inmediato.

Información vaga o incompleta sobre las funciones reales del puesto.

Errores ortográficos o gramaticales en anuncios y mensajes.

Páginas web sospechosas.

Propuestas hechas por videojuegos o redes sociales, especialmente dirigidas a menores de edad.

Y aunque es fácil buscar responsables, empezando por el Estado, la realidad es más compleja. En un país marcado por el narcotráfico, la prevención empieza en casa. Hablar con adolescentes, alertarlos sobre estos riesgos y mantener comunicación constante puede cambiar todo.