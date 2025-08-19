Hallan nueva forma de reclutamiento del CJNG en Quintana Roo: los obligaban a comer carne humana

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo desmanteló recientemente una célula presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Playa del Carmen, que operaba con métodos de reclutamiento indescriptibles.

Durante su conferencia mañanera, el titular de la Fiscalía, Raciel López Salazar informó que los sicarios enviados al estado eran sometidos a adiestramientos que incluían asesinatos y actos de canibalismo.

Estas prácticas extremas no solo tenían el objetivo de “entrenar” a los reclutas, sino también de consolidar una estructura para disputar plazas en distintas regiones.

¡Hasta con vuelos pagados! Así reclutaban a las personas en Quintana Roo

Tras la detención de ocho personas por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, se desmanteló toda una red criminal que pretendía establecerse en Playa del Carmen.

Entre los detenidos, se encuentra Sara Jazmín, alias “La Miche”, identificada como la responsable del reclutamiento y la encargada de administrar el dinero para las compras.

La Fiscalía reveló que ella viajaba desde Jalisco, Guerrero y Michoacán para contactar a personas con experiencia en seguridad privada, principalmente a través de anuncios en redes sociales y videojuegos.

Tras convencer a los aspirantes, “La Miche” pagaba sus vuelos a Cancún y los alojaba en casas de seguridad, donde recibía un bono aproximado de mil pesos por cada persona que integraba al grupo.

Revelan horror del adiestramiento y reclutamiento forzado

Entre los detenidos también se encuentra Julio César “N.”, quien mediante una falsa oferta de trabajo, fue reclutado en Puerto Vallarta, en el año de 2023, y posteriormente fue enviado a la sierra de Jalisco para continuar su entrenamiento.

En tanto que Jorge, otro de los detenidos, relató por cuenta propia que los aspirantes que no superaban las pruebas de sobrevivencia eran ejecutados, y después sus cuerpos e ran cocinados y consumidos por el resto del grupo.

Quienes no accedían a estas prácticas eran ejecutados de igual forma, mientras que los que superaban estas pruebas, eran enviados a Quintana Roo, donde los esperaba un nuevo grupo de reclutas.

‘La Miche’ se encargaba de reclutar personas y recibía un pago de mil pesos por cada una.|Fiscalía de Quintana Roo

Una caja de pandora: El horror detrás del Rancho Izaguirre

Este tipo de reclutamiento no es nuevo y ya ha sido confirmado por las autoridades, luego de que el Colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco revelara lo que se escondía en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán.

Esto dejó al descubierto cómo muchos de los jóvenes desaparecidos en zonas estratégicas de Guadalajara o Tlaquepaque, terminaban en centros de adiestramiento, atraídos por ofertas de empleo.

El hallazgo del rancho destapó una “caja de Pandora” que evidencia el horror del reclutamiento forzado del CJNG, donde, mediante engaños, violencia extrema y adoctrinamiento psicológico, jóvenes con aspiraciones de trabajo terminan convertidos en criminales.

En tanto que, las autoridades de Quintana Roo informaron que ‘La Miche’, Esmeralda Rubí alias ‘La Burbuja’, Marco Antonio ‘N’, José “N”, Julio César alias ‘El Ranger’, Jorge Luis alias ‘El Chiricuaso’, Jorge Ezequiel alias ‘El Zequi’ y Guadalupe alias ‘La Chucky’ serán vinculados a proceso por posesión de armas.

