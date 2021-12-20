La letona Evija Reine estableció un nuevo récord femenino en el Maratón de Hielo de la Antártida el viernes 17 de diciembre, a pesar de las difíciles condiciones del suelo de nieve blanda y temperaturas mínimas de hasta -15 grados.

El tiempo de la estudiante de medicina de 30 años en el maratón más austral de la Tierra fue de 4 horas 6 minutos y 11 segundos, que eclipsó el récord existente de 4:20:02 horas establecido por la británica Fiona Oakes, en 2013.

La estadounidense Grace Yao ocupó el segundo lugar, una hora y cuatro minutos por detrás de Reine, y la británica Julia Hunter quedó en tercer lugar.

En una batalla muy reñida, el atleta de resistencia polaco Grzegorz Bogunia reclamó el título masculino en un tiempo de 3:53:02 horas, poco más de un minuto por delante del francés Julien Cazorla. El estadounidense Derk Cullinan fue tercero.

Antarktīdas maratonā pirmo reizi piedalīsies latviete – liepājniece Evija Reine. https://t.co/2r7oSAYqrE pic.twitter.com/6QIYWFWixU — LSM ziņu portāls (@lsmlv) December 7, 2021

Entre los competidores se encontraba el explorador británico Lou Rudd, quien había llegado coincidentemente a Union Glacier el día de la carrera después de haber atravesado varios cientos de millas a través del continente.

El competidor de mayor edad fue Pini Haroz de Estados Unidos e Israel, de 74 años, quien completó el recorrido en 8:26:42 horas. Jordan Wylie, un ex soldado, aventuras extremas, autor de best-sellers y estrella de "Hunted" y "Celebrity Hunted" completó la carrera a pesar de una grave lesión en el tendón de Aquiles.

Una tormenta masiva azotó el lugar de la carrera la semana pasada, lo que hizo imposible que los competidores volaran desde Chile. Pero después de varios días de retraso, el maratón se puso en marcha el 17 de diciembre, tres días más tarde de lo previsto.

Sesenta y dos personas de 18 países participaron en la decimosexta edición del Maratón de Hielo de la Antártida. De ellos, 11 atletas se unieron al 7 Continents Marathon Club, ya que lograron completar un maratón en cada uno de los siete continentes cuando terminaron la carrera.