¿En dónde comenzarán su recorrido las corcholatas?

Este lunes 19 de junio comenzará el recorrido de las corcholatas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), junto a sus aliados, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), por lo que es importante conocer en qué lugar iniciará cada uno.

¿Cuándo terminará el recorrido de las corcholatas por el país?

De este lunes 19 de junio y hasta el 27 de agosto, se llevará a cabo el recorrido de cada corcholata por la República Mexicana. Posteriormente, del 28 al 3 de septiembre, se comenzarán a levantar las cinco encuestas para elegir al elegido de la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación.

¿Dónde comenzará su recorrido cada corcholata?

Este es el sitio en el que cada corcholata inaugurará el recorrido por el país:

Marcelo Ebrard : el excanciller tiene previsto comenzar en la capital.

: el excanciller tiene previsto comenzar en la capital. Claudia Sheinbaum: la exjefa de Gobierno de la CDMX comenzará en Oaxaca, donde desde temprano compartió que se encontraba en un avión.

Estamos tomando el vuelo que nos va a llevar a Veracruz, porque nuestros encuentros con el pueblo de México los iniciaremos en Tuxtepec, Oaxaca.



Empezamos en Oaxaca, tierra de Benito Juárez, porque es un lugar histórico, hogar de culturas con una tradición de lucha social.… pic.twitter.com/VlNPYvZRGT — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 19, 2023

Adán Augusto López: el exsecretario de Gobernación visitará Puerto Vallarta, Jalisco.

Ricardo Monreal compartió que su recorrido comenzará en punto de las 17:00 horas en el Jardín de la Madre, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Fernández Noroña también comenzará su recorrido en Oaxaca.

Manuel Velasco visitará en primera instancia en Chiapas, estado que gobernó de 2012 a 2018.

De manera generosa, y habiendo cumplido las tareas encomendadas, el Presidente López Obrador me relevó del encargo de Secretario de Gobernación.



Mañana iniciamos los recorridos por todo el país para consolidar con el pueblo, el camino seguro de México: la Cuarta Transformación. pic.twitter.com/otdd2sx0Ip — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 18, 2023

¿Qué tienen prohibido hacer las corcholatas durante su recorrido?

El pasado viernes 16 de junio, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó las acciones que las corcholatas tendrán prohibido realizar durante su recorrido:

No podrán hacer llamados expresos al voto en contra o a favor de persona o fuerza política.

Los actos que realicen no pueden buscar respaldo para postularse a un cargo de elección popular.

La propaganda no puede ser electoral, sino dirigida al proceso de selección de la Coordinación de Defensa de la Transformación .

. En ningún momento podrán presentar plataforma de partido o coalición ni promover candidatura o precandidatura.

No hacer manifestaciones explícitas e inequívocas con fines electorales. Ni posicionar a alguien en ese mismo sentido.

Al tratarse de actividades partidistas de carácter ordinario, Morena y sus aliados deberán de llevar el control de los gastos que utilicen.

Asimismo, el viernes pasado las corcholatas se terminaron de registrar como aspirantes a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación, esto, con el propósito de ser elegidos como la o el candidato a la presidencia en las elecciones 2024.