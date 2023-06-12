Estas son las fechas clave para elección del candidato presidencial de Morena

Mario Delgado dirigente nacional de Morena encabezó la segunda mitad de la reunión del Consejo donde se estableció cómo se definirá al próximo candidato o candidata presidencial, así como las fechas clave y plazos importantes que hay que tomar en cuenta para este proceso que finaliza el 6 de septiembre.

Después de la reunión del Consejo Nacional de Morena donde se sentaron las bases del método de elección del próximo candidato presidencial del partido guinda por medio de una encuesta nacional.

¿Cuáles son las fechas clave para la elección del candidato presidencial de Morena?

Las fechas clave de elección para la o el candidato presidencial de Morena rumbo a las elecciones 2024 son las siguientes:



A partir del lunes 12 de junio del año presente hasta el viernes 16 de junio estarán abiertos los registros, es importante señalar que se ha establecido como requisito el que el aspirante presentar la renuncia a su cargo el mismo día en el que el aspirante se registre.

Del 19 de junio al 27 de agosto inician los recorridos por la república mexicana

Del 28 de agosto hasta el 3 de septiembre se comenzará a levantar la encuesta

Los resultados se darán a conocer el 6 de septiembre.

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De igual forma, el dirigente mencionó que durante esta semana los aspirantes a la elección deberán entregar sus dos propuestas de firmas encuestadoras.

Mario Delgado le pide a los aspirantes respetar los resultados de la elección

Además de anunciar los requisitos que los cuatro aspirantes deben presentar a lo largo de la semana, el dirigente nacional pidió que exista absoluto respeto entre los participantes pues la contienda rumbo a las elecciones presidenciales debe ser fraterna.

Mario Delgado aclaró que durante el proceso de elección no se permitirá ningún tipo de denostación entre los compañeros ni desacreditar alguna de las etapas pues aseguró todo está consensuado por el Consejo.