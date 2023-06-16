Corcholatas se registran como aspirantes a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación

Este viernes 16 de junio, fecha límite para realizar el trámite que pidió Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cinco de las seis corcholatas se registrarán como aspirantes a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación.

Manuel Velasco se registra como aspirante a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación

El primero de este viernes fue el exsenador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, el cual se registró cerca de las 11:00 horas y se convirtió en la corcholata número dos en firmar el documento que lo avala, después del excanciller Marcelo Ebrard, quien lo hizo el pasado miércoles 14 de junio.

Manuel Velasco se registra como aspirante a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación|José A. Gallegos/FIA

"Estamos listos y que vamos con todo y sin miedo a enfrentar este nuevo reto", dijo Velasco. Refrendó su compromiso y elogió a la dirigencia del partido verde, además de la presencia del coordinador en la Cámara de Diputados.

#Elecciones2024 | @VelascoM_ se registra para contender por la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación, por la coalición Juntos Hacemos Historia.https://t.co/5YwlJ0Z3uv #LaFuerzaDeTuVoto pic.twitter.com/Roh1XPR1l2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 16, 2023

Manuel Velasco determinó las cuatro vertientes para el comienzo de su recorrido el próximo lunes 19 de junio: coalición, seguridad, agenda verde y la defensa de la Cuarta Transformación. Posteriormente, leyó el acuerdo que firmó.

Adán Augusto López enviará a representante para registrarse como aspirante a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación

Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, no se presentará en el mismo recinto que las otras corcholatas; sin embargo, a través de un mensaje a la ciudadanía informó que será dentro de un par de horas cuando envíe a Leonel Godoy a realizar su registro como aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación.

"Me he permitido designar a Leonel Godoy y Maiyani Peña para que sean ellos quienes me representen en el procedimiento de registro formal, en el entendido de que desde este momento estamos ya inscritos, anotados en el proceso intento", dijo.

Adán Augusto López Hernández|FIA

El morenista rechazó el financiamiento de Morena, el cual se trata de cinco millones de pesos que el partido tiene destinado para cada una de las corcholatas.

Ricardo Monreal se registra como aspirante a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación

Ricardo Monreal se registró como aspirante a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación, esto ocurrió después del exsenador, Manuel Velasco. Como las otras tres corcholatas, leyó el acuerdo que firmó y dio las gracias a todas las personas que simpatizan con él, además de su familia.

Se registra el #senador con licencia @RicardoMonrealA como aspirante a Coordinador de la Defensa de la Transformación rumbo a 2024.https://t.co/5YwlJ0Z3uv #LaFuerzaDeTuVoto pic.twitter.com/rbMPa25Mqr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 16, 2023

Leonel Godoy entrega registro de Adán Augusto López Hernández

Cerca de las 14:30 horas, el morenista Leonel Godoy arribó y dijo que el que no asistiera Adán Augusto a su registro es para no generar conflicto entre los seguidores de los aspirantes y mantener la unidad y así lo refrendo ante la dirigencia de Morena.

Se registra Gerardo Fernández Noroña como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación

Aproximadamente a las 5:10 de la tarde arribó el aspirante a coordinador de la Defensa de la Transformación, Gerardo Fernández Noroña, quien representa al Partido del Trabajo, uno de los aliados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Fernández Noroña informó que el PT, partido del cual forma parte, le dará 5 millones de pesos para solventar su búsqueda de la Coordinación Nacional para la defensa de la Cuarta Transformación. En función de estar en equidad de condiciones que las otros cinco aspirantes .

Claudia Sheinbaum se registra como aspirante a coordinar la Defensa de la Cuarta Transformación.

La última aspirante en registrarse como aspirante a coordinar la Defensa de la de Trasformación, fue la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. La aspirante llegó poco después de las 6:30 de la tarde para cumplir con su registro.

"Estoy feliz de estar viviendo este proceso histórico al que nos ha dado la oportunidad nuestro partido de participar yo estoy convencida de que va a haber un proceso de unidad que todos estamos a la altura de las circunstancias y a la altura de lo que nos demanda el pueblo de México pero les puedo decir que estoy presta para la encuesta que estoy lista para el encuentro con el pueblo de México para recoger los sentimientos de la nación", destacó Sheinbaum.