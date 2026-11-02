Recorrido del terror en el Deportivo del Sapo: 20 minutos de sustos y gritos en la GAM

En la alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México, arrancó el recorrido del terror en el Deportivo del Sapo. La casa del terror recibe a los visitantes con un ambiente sombrío, sonidos inquietantes y hasta un aparato de toques en la entrada, que anticipa lo que viene.

El recorrido dura alrededor de 20 minutos. Los organizadores piden a los asistentes no romper la fila, porque quien se separe corre el riesgo de caer en manos de alguno de los personajes que acechan en cada rincón.

A lo largo del trayecto, los visitantes se topan con muñecos mecánicos que llevan máscaras inspiradas en la película “Hostel”. Los estridentes sonidos de los motores que los mueven provocan los primeros gritos entre quienes recorren el lugar.

La atracción reúne a familias, grupos de amigos y parejas que buscan vivir una experiencia de miedo en plena temporada de Día de Muertos y Halloween. Entre sustos, risas nerviosas y carreras hacia la salida, el recorrido se ha convertido en una opción de entretenimiento en el norte de la capital