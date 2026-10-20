Roban 7 autos de lujo en Anzures y los esconden en Edomex; caen tres sospechosos

El robo de siete automóviles de alta gama en un inmueble de la colonia Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo, activó una búsqueda que llevó a las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México hasta distintos predios en Coacalco, donde presuntamente fueron escondidas las unidades para dificultar su localización.

A casi una semana de los hechos, las investigaciones permitieron recuperar cinco de los siete vehículos sustraídos y detener a tres hombres en dos inmuebles de la alcaldía Álvaro Obregón. Durante los cateos, también fueron aseguradas placas de circulación con reporte de robo y otras sustancias cuya naturaleza deberá determinarse mediante las investigaciones correspondientes.

De Anzures a Coacalco: así rastrearon los autos robados

Después de la sustracción, las autoridades comenzaron a seguir el rastro de los vehículos. Para ello, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con corporaciones del Estado de México, establecieron un polígono de búsqueda y recabaron grabaciones de cámaras de videovigilancia.

Las indagatorias permitieron identificar que los automóviles fueron trasladados al municipio de Coacalco, donde presuntamente quedaron almacenados en distintos predios con la intención de evitar que fueran rastreados.

#RESULTADOS Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana @SSC_CDMX, @FiscaliaCDMX , así como @SS_Edomex, #FiscalíaEdoméx @SEMAR_mx y @GN_MEXICO_, recuperaron cinco automóviles de alta gama que fueron robados de un inmueble en la colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo y se detuvieron a tres integrantes de una célula dedicada al robo de automóviles en Álvaro Obregón. — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 20, 2026

A partir de estos trabajos, las autoridades localizaron cinco de las siete unidades robadas. Los vehículos quedaron bajo custodia de las autoridades mexiquenses y fueron trasladados a depósitos vehiculares para la realización de los peritajes correspondientes.

Una vez que concluyan las diligencias, los automóviles podrán ser devueltos a sus propietarios. Por ahora, la búsqueda continúa para localizar las dos unidades restantes.

Cateos en Álvaro Obregón dejan tres detenidos

Mientras avanzaba el rastreo de los vehículos, las investigaciones condujeron a dos inmuebles de la alcaldía Álvaro Obregón, donde presuntamente se ocultaron personas relacionadas con el robo.

Con órdenes autorizadas por un juez de control, elementos de la SSC y de la Fiscalía capitalina, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, realizaron dos cateos que derivaron en la detención de tres hombres.

La primera intervención ocurrió en un predio ubicado en la calle Desierto Arenoso, en la colonia Santa Lucía Reacomodo. En ese lugar fue detenido un hombre de 42 años y se aseguró un juego de placas de circulación y otra placa adicional, todas con reporte de robo.

Además, los agentes encontraron una bolsa de plástico transparente con cerca de 700 gramos de vegetal verde a granel.

El segundo cateo se realizó en un inmueble de la calle Fueguinos, en la colonia Ampliación Tlacuitlapa. Ahí fueron detenidos dos hombres, de 54 y 47 años, y se aseguraron dos juegos de placas del Estado de México y dos placas adicionales, también con reporte de robo.

¿Qué pasará con los detenidos y los vehículos?

Los tres hombres son señalados por las autoridades como presuntos integrantes de una célula dedicada al robo de automóviles. Tras su detención, les fueron leídos sus derechos y quedaron a disposición del Ministerio Público, junto con los objetos asegurados.

Será esta autoridad la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica. Hasta el momento, la información proporcionada por las corporaciones no establece que exista una sentencia contra los detenidos.