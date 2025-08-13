El secretario de Organización de Morena, Andy López Beltrán, ha estado ausente en las actividades del partido desde su lujoso viaje a Tokio, Japón.

Esta ausencia ha generado especulaciones y mantiene la polémica vigente sobre su papel dentro del partido y sus actividades empresariales al margen de su cargo político.

Fundación de Realesco: controversias por vínculos empresariales y posibles conflictos de interés en Morena

Este miércoles se dio a conocer que Andy López Beltrán fundó la empresa Realesco, dedicada a la venta de vinos y con permiso para operar bares y restaurantes.

Esta empresa fue creada mientras López Beltrán realizaba su campaña en Durango.

Tal situación ha sido criticada por figuras como el diputado Francisco Javier Farías, quien subraya la importancia de investigar el origen de los recursos utilizados para establecer estas compañías, especialmente cuando un funcionario público posee intereses empresariales paralelos.

Por otra parte, expertos en administración pública y derecho como Daniel Echeverría y Ricardo Gali han apuntado a un probable conflicto de interés y tráfico de influencias. Echeverría señala que, dado que los partidos reciben financiamiento público, el hecho de que alguien en la cúpula partidista maneje negocios privados puede generar sospechas legítimas dentro de Morena mismo. Gali añade que el apellido López Beltrán abre puertas e influencia, lo cual podría facilitar el tráfico de influencias.

Empresas de Andy López Beltrán y amigos reciben contratos millonarios

Históricamente, Andy López Beltrán nunca fue empresario hasta que su padre asumió la presidencia. Además de Realesco, Andy es socio en otras empresas como La Chocolatera Rocío, junto con su hermano Gonzalo, y Vinos Cósmicos, empresa participada también por Alonso Maldonado y Spencer Jacob Kessinger.

Investigaciones periodísticas han revelado que amigos de López Beltrán han sido beneficiados con contratos millonarios durante la gestión de su padre, incluyendo obras como el polémico malecón de Villahermosa, proyectos en Dos Bocas y adquisiciones de medicamentos.

Esta situación ha sido criticada por diputados de la oposición, como Daniel Chimal del PAN, quien denuncia que Morena actúa mediante el tráfico de influencias y el influyentísimo, cediendo contratos a sus allegados.

Persistencia en su cargo pese a la controversia

A pesar de la polémica, Andy López Beltrán continúa en su puesto como secretario de Organización de Morena, generando debate sobre la coherencia de mantener en sus filas a un funcionario cuyos intereses empresariales y familiares ponen en duda los principios éticos y la transparencia del partido que gobierna la mayor parte del país.