Mitos y realidades sobre la Reforma Electoral enviada por AMLO

Desde que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió al Congreso una Reforma Electoral surgieron varios mitos acerca de lo que planteaba, estas son algunas realidades sobre la iniciativa que se prevé analice antes de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones.

Sobre los argumentos de AMLO sobre la necesidad de la Reforma Electoral destacan principalmente lo costoso que es la realización de las elecciones, además de gastos onerosos de algunos consejeros electorales y que el actual sistema permite fraudes electorales, evitando que se respete el voto de las personas y por ende la confianza en procesos políticos como son las elecciones.

Reforma Electoral: ¿El INE desaparecerá? Analizar antes de dramatizar

MITO: “INE desaparecerá con la Reforma Electoral”.

Recientemente se opinó que la Reforma Electoral busca eliminar el INE para que las elecciones sean organizadas por la Secretaría de Gobernación (Segob).

REALIDAD: INE se transformaría en INEC

En la iniciativa de Reforma Electoral publicada en la Gaceta parlamentaria indica que se busca transformar la institucionalidad y que en lugar del Instituto Nacional Electoral (INE) se cree el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), la cual será una autoridad "independiente garantizando los principios rectores de la función electoral".

Entre las funciones que tendría el INEC están en que será la única autoridad administrativa electoral del país y con ello absorbería a los órganos públicos locales, conocidos como OPLES, con esto se busca eliminar duplicidad de funciones y significaría un ahorro.

Además de una "compleja estructura, hacen del INE un organismo grande, burocrático y marcadamente ineficiente en cumplir con su principal labor: garantizar elecciones libres, auténticas y democráticas".



MITO: “Ejecutivo asignará a consejeros y magistrados electorales”

Una de las críticas que recibe la Reforma Electoral es que se acusa al Ejecutivo, quien propuso la iniciativa, de buscar eliminar el proceso en que se elige a los consejeros y magistrados electorales.

REALIDAD: En la Reforma Electoral se plantea que además de reducir de 11 a siete el número de consejeros electorales y 10 en el caso de magistrados, quienes deberán ser elegidos por voto popular y no a través de partidos políticos.

Es decir, la Reforma Electoral plantea que los tres poderes de la unión elijan a los consejeros del INEC a partir de candidaturas, además será el INEC el que organice este proceso.

“Se propone que el voto popular decida la integración de la Sala Superior del TEPJF y del Consejo General del INEC”.

La iniciativa plantea que en lugar de que consejeros del INE permanezcan en el cargo durante nueve años, ahora solo estén seis años y no se permitan las prórrogas.

La #ReformaElectoral propone cambios para el órgano electoral de nuestro país, empezando por transformar al #INE en #INEC.



Una de las principales propuestas es el recorte al financiamiento, con el que se prevé un #ahorro de entre 24 mil y 50 mil mdp. pic.twitter.com/x6KJX8vy3J — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 11, 2022

MITO: Reducción de diputaciones y senadurías afectaría la representación.

REALIDAD: En la Reforma Electoral se plantea que se eliminen los llamados plurinominales, aquellos cargos ocupados por personas que elige el propio partido coalición tanto en la Cámara de Diputados como Senadores.

En los argumentos presentados en la iniciativa se expone que la crisis que hay en la política, sobre todo la legitimidad de los legisladores plurinominales, por ello se plantea eliminar este proceso en que los partidos políticos pretenden asignar a ciertas personas para el cargo público.

En caso de aprobarse la Reforma Electoral se eliminarían 200 diputaciones y 32 senadurías plurinonminales.

Los 300 diputados y los 96 senadores se elegirían a través del sistema de listas por entidad federativa y los candidatos a estos puestos están obligados a hacer campaña territorial.



MITO: Voto electrónico ayudaría a fraudes.

REALIDAD: En la propuesta de Reforma Electoral se plantea que se apliquen las nuevas tecnologías para recabar los votos en cualquier rincón del país.

Además, indica que el voto electrónico no solo reducirá los costos de las elecciones, sino también aumentará la participación ciudadana y acortaría los tiempos de los procesos electorales, dando certeza de los resultados al cuidar el voto.

Ya se usa el voto electrónico en al menos 13 países, como Brasil, que recientemente tuvo elecciones presidenciales.



MITO: Afectaciones en Congresos locales, ayuntamientos y alcaldías por Reforma Electoral.

Realidad: La Reforma Electoral busca reducir la burocracia en Congresos locales y ayuntamientos al eliminar diputaciones y cargos que exceden sin afectar.

Se plantea que no se excedan de 15 diputaciones en las entidades donde la población es menor a un millón de personas y por cada 500 mil habitantes más se aumentará a un diputado y hasta un máximo de 45 diputados.

Con la Reforma Electoral también se plantea una reducción de dinero de 24 mil a 50 mil millones de pesos que se gastan en cada elección en México.