Que se tome la opinión de todos en Reforma Electoral: AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dejó en manos de los legisladores el tomar en cuenta o no la opinión de organismos internacionales como la “Comisión de Venecia” sobre la Reforma Electoral, que se discutirá en la Cámara de Diputados.

En la mañanera de hoy, López Obrador acusó a estos organismos internacionales de mantenerse al margen de los resultados de las elecciones de 2006 y 2012, pero dijo que será respetuoso de las opiniones.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ respondió a @FelipeCalderon quien consideró que la Reforma Electoral de AMLO busca acabar con la democracia. López Obrador pidió a legisladores escuchar todas las voces sobre esta propuesta pic.twitter.com/v0Wl9II6TR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 25, 2022

“Qué bueno que opinen los europeos eso para que lo tomen en cuenta los legisladores, pero cuando nos hicieron el fraude a nosotros, cuando nos robaron la Presidencia, esos europeos callaron como momias, nunca dijeron nada”, dijo.

Recordó que la iniciativa de Reforma Electoral busca combatir los fraudes electorales y que el pueblo participe en la elección de los consejeros y magistrados electorales y no a través de las cúpulas.

“No le hace que sea de estor organismos europeos, de todos, no hay ningún problema, que estamos proponiendo en nuestra iniciativa, primero que para garantizar elecciones limpias y libres se tenga autoridades electorales imparciales".

Qué propone la Reforma Electoral de 2022

AMLO recordó los planteamientos de su iniciativa de Reforma Electoral en la que destacan la reducción de los diputados plurinominales, también que los candidatos para ser consejero o magistrado electoral sean elegidos por los tres poderes y finalmente votados por la ciudadanía.

También recordó que en la Reforma Electoral busca reducir los costos para la organización de las elecciones.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ insistió en que deben desaparecer los legisladores plurinominales. pic.twitter.com/tz1YPt2ICp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 25, 2022

“Que no se gaste tanto, porque actualmente el INE y el tribunal son los que más gastan en el mundo en la organización y en la ejecución de las elecciones”, sostuvo.

AMLO consideró que la Reforma Electoral podrían ser una antecedentes en la democracia de México, ya que se intenta desterrar el fraude electoral.

“Que ya no se vuelva a repetir ningún fraude porque ha significado además de daño, vergüenza para México, es parte de la picaresca política, las elecciones en México es sinónimo de fraude, de tiempo atrás, nunca ha habido democracia, es hasta ahora que se empieza a dar los primeros pasos y en algunos intervalos de la historia.

“Sería un gran legado, una gran herencia el que podamos de una vez y para siempre establecer un verdadero sistema político y democrático, ya se está avanzando”, sostuvo.

