Aprueban reforma de Fuerzas Armadas en Cámara de Diputados

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que amplía del ejercicio de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el país con los cambios propuestos por el Senado.

Con 28 a favor y 10 en contra, se ratificaron las propuestas para que Congreso de la Unión puedan llamar a comparecer a los responsables de las Fuerzas Armadas y se destinen recursos en el 2023 para la mejora de policías locales, entre otros.

La reforma sobre las Fuerzas Armadas se discutirá en la sesión de este miércoles de la Cámara de Diputados.

En caso de que la reforma de Fuerzas Armadas pase la Cámara de Diputados, se enviará a los Congresos de las 32 entidades federativas en donde se analizará y aprobará.

En los Congresos locales se requiere que la reforma de Fuerzas Aramdas tengan 50 votos más uno para declarar su validez constitucional.

¿Qué cambios hizo el Senado a la Reforma de Fuerzas Armadas?

El pasado 5 de octubre se aprobó en el senado la reforma de Fuerzas Armadas y lo regresó a la Cámara de Diputados para que se realicen cambies al dictamen.

Estos fueron las modificaciones que tuvo el dictamen que extiende la presencia de las Fuerzas Armadas.

