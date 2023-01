No se atreven a una reforma a fondo en el Poder Judicial: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), volvió a arremeter contra el Poder Judicial al acusarlos de no hacer una reforma profunda para que se garantice el acceso a la justicia, por liberar a presuntos delincuentes.

Durante la mañanera de hoy, el mandatario dijo que no confía en quienes integran el Poder Judicial, incluso cuestionó si se debería llamar Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“No, quizá algunos, la mayoría viene del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial. Lo que impera es que solo se castiga a quien no tiene con qué comprar la inocencia. Ya deberíamos de pensar si le seguimos llamando suprema corte de justicia, si acaso del Derecho porque todo esto se protege o se usa como excusa en todo esto que estamos viendo, la liberación de presuntos delincuentes, se utiliza como excusa el Derecho”, dijo.

López Obrador explicó que todavía no se ha reunido con la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, aunque dijo que colaboran en varios temas en favor de la ciudadanía.

“Hay comunicación, porque independientemente de las diferencias, pues hay trabajo conjunto porque pues está de por medio el interés del pueblo... Ahora no, no tenemos ninguna necesidad, no hay ningún acuerdo, tratar lo que llevábamos con la Corte como una cuestión es especial es lo de Ayotzinapa”, declaró AMLO.

#EnLaMañanera | Tras considerar que se debe limpiar el Poder Judicial, el presidente @lopezobrador_ no tiene previsto reunirse con la presidenta de la Corte, Norma Piña pic.twitter.com/x28Blx6tAW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 26, 2023

Exhiben a jueces y ministros que liberaron a presuntos delincuentes



En la conferencia de prensa matutina, Luis Rodríguez Bucio, nuevo subsecretario de Seguridad, dio a conocer los casos de jueces y magistrados que dejaron en libertad y absolvieron a presuntos delincuentes, todos ellos ligados a la delincuencia organizada.

El primero de ellos fue el juez Gregorio Salazar Hernández, quien en noviembre de 2022, liberó a Mario Alberto “N”, sobrino de Osiel Cárdenas, y quien era líder regional del Cártel del Golfo.

El segundo juez exhibido fue Daniel Ramírez Peña que absolvió a “Doña Lety”, del Cártel de Cancún, acusada de apoyar a grupos de la delincuencia en el tráfico de drogas.

Bucio indicó que José Rafael “N”, hijo de Doña Lety, también fue absuelto de los delitos de portación de arma de fuego y de uso exclusivo del Ejército por la magistrada Sara Olimpia Reyes García.





Finalmente, Ramon Ángel “N”, alías el “R1”, quien era lugarteniente de Los Valencia, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue liberado por la jueza Yolanda Cecilia Chávez, a pesar de que contaba con cinco carpetas de investigación en su contra.

AMLO criticó la actuación de estos jueces que en lugar de solicitar la reposición del proceso, liberan a los presuntos delincuentes.

"¿Qué no si se buscara la justicia el juez que tiene que representar a la sociedad para que no se cometan justicia no puede decirle está mal integrada la averiguación, reponer el procedimiento porque es un asunto muy delicado?”, expresó.