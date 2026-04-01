¡Se acabó el tiempo! Esto pagarás de Tenencia en la CDMX este 2026 si perdiste el subsidio

Hoy, 31 de marzo de 2026, se marcó una línea roja en el calendario de miles de conductores de la CDMX: es el último día oficial para pagar únicamente el Refrendo y llevarte el jugoso subsidio del 100% de la Tenencia. Si estás leyendo esto a tiempo, ¡deja todo y corre a la página de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) para pagarlo en línea!.

📅 ¡Hoy es el último día! 😱

Con la #Tenencia2026, al pagar tu refrendo puedes obtener 100% de descuento si cumples con los requisitos. 🙌



🚗 ¡Aprovecha y paga menos! 💸

💰 Aplica para vehículos de hasta $638,000 (IVA incluido) pic.twitter.com/LGhP6g77XE — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) March 31, 2026

Pero hablemos con total franqueza. A veces la vida se nos cruza, la quincena no rinde o simplemente el trámite se nos borra de la mente. Si ya no alcanzaste a pagarlo dentro del límite, aquí te explico cómo funciona el golpe a la cartera por el pago extemporáneo y qué debes hacer para solucionarlo.

¿Qué te van a cobrar si pagas tarde?

Al perder el beneficio del 100% de descuento, la Tesorería no te va a perdonar ni un peso. Te cobrará un combo que incluye cuatro conceptos que debes tener muy en el radar:



La Tenencia completa: Este es el cargo más fuerte que vas a enfrentar. En la capital, este impuesto equivale aproximadamente al 3% del valor de tu vehículo (y sí, le aplican un factor de depreciación según el año de tu auto).

Este es el cargo más fuerte que vas a enfrentar. En la capital, este impuesto equivale aproximadamente al 3% del valor de tu vehículo (y sí, le aplican un factor de depreciación según el año de tu auto). El Refrendo 2026: El derecho básico por uso de placas, que este año quedó fijado en 760 pesos para los automóviles y 472 para las motocicletas.

El derecho básico por uso de placas, que este año quedó fijado en 760 pesos para los automóviles y 472 para las motocicletas. Actualizaciones: Un ajuste económico que realiza el gobierno basándose en la inflación acumulada desde la fecha en que venció tu pago.

Un ajuste económico que realiza el gobierno basándose en la inflación acumulada desde la fecha en que venció tu pago. Recargos por mora: Un porcentaje extra que te van a cobrar por cada mes que dejes pasar. En pocas palabras: no es lo mismo pagar tu adeudo en abril que esperar a noviembre, porque la cifra irá subiendo sin parar.

¡Olvida las matemáticas! Así puedes calcular tu adeudo exacto

Tratar de calcular a mano la depreciación de tu coche, sumarle la inflación y luego multiplicarlo por los recargos mensuales es, sinceramente, un dolor de cabeza. La forma más rápida, infalible y exacta de conocer tu deuda es usar el cotizador automático del gobierno:



Ingresa al portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX ( finanzas.cdmx.gob.mx Dirígete a la sección de 'Realizar pagos y trámites' y selecciona la opción 'Tenencia' Escribe tu número de placa (ojo: sin espacios ni guiones) y selecciona el ejercicio 2026.

¡Listo! El sistema te va a arrojar el desglose exacto de tu deuda y te permitirá generar la línea de captura. Con ella podrás pagar en el banco (recuerda que Banco Azteca abre los 365 días del año de 9 de la mañana a 9 de la noche), en tiendas como Tiendas Neto o directamente ahí mismo usando tu tarjeta.

Las verdaderas pesadillas de dejarlo para después

Ignorar este pago no solo hará que la deuda crezca mes con mes, sino que te va a congelar otros trámites esenciales para circular por la capital. Para empezar, no podrás verificar, ya que el sistema de los verificentros bloquea automáticamente a los autos con adeudos vehiculares. Tampoco podrás hacer trámites vehiculares básicos como cambiar de propietario, dar de baja tus placas o renovar tu tarjeta de circulación.

Y la peor parte: los problemas con el corralón. Si por alguna infracción tu auto termina en el depósito vehicular, te será completamente imposible liberarlo hasta que liquides tu deuda de tenencia al 100%.

La recomendación de Azteca Noticias: Una vez pasada la fecha límite, haz un esfuerzo y trata de liquidar el adeudo en cuanto te sea posible. Evitarás que los recargos sigan engordando la cifra y te quitarás un gran peso de encima al momento de ir a verificar.