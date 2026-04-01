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¡Se acabó el tiempo! Esto pagarás de Tenencia en la CDMX este 2026 si perdiste el subsidio

Si no alcanzaste a pagar el refrendo de la CDMX, te explicamos cómo calcular la tenencia completa y evitar que los recargos vacíen tu cartera. ¡Entérate aquí!

Calculadora, billetes y llaves de auto que ilustran cómo calcular el pago de la Tenencia CDMX 2026, el refrendo y los recargos por mora si se te pasó la fecha límite.
Refrendo y Tenencia CDMX 2026: Cómo calcular el pago si se te pasó la fecha límite | Generada con IA

Escrito por: Viridiana Castillo

Hoy, 31 de marzo de 2026, se marcó una línea roja en el calendario de miles de conductores de la CDMX: es el último día oficial para pagar únicamente el Refrendo y llevarte el jugoso subsidio del 100% de la Tenencia. Si estás leyendo esto a tiempo, ¡deja todo y corre a la página de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) para pagarlo en línea!.

Pero hablemos con total franqueza. A veces la vida se nos cruza, la quincena no rinde o simplemente el trámite se nos borra de la mente. Si ya no alcanzaste a pagarlo dentro del límite, aquí te explico cómo funciona el golpe a la cartera por el pago extemporáneo y qué debes hacer para solucionarlo.

¿Qué te van a cobrar si pagas tarde?

Al perder el beneficio del 100% de descuento, la Tesorería no te va a perdonar ni un peso. Te cobrará un combo que incluye cuatro conceptos que debes tener muy en el radar:

  • La Tenencia completa: Este es el cargo más fuerte que vas a enfrentar. En la capital, este impuesto equivale aproximadamente al 3% del valor de tu vehículo (y sí, le aplican un factor de depreciación según el año de tu auto).
  • El Refrendo 2026: El derecho básico por uso de placas, que este año quedó fijado en 760 pesos para los automóviles y 472 para las motocicletas.
  • Actualizaciones: Un ajuste económico que realiza el gobierno basándose en la inflación acumulada desde la fecha en que venció tu pago.
  • Recargos por mora: Un porcentaje extra que te van a cobrar por cada mes que dejes pasar. En pocas palabras: no es lo mismo pagar tu adeudo en abril que esperar a noviembre, porque la cifra irá subiendo sin parar.

¡Olvida las matemáticas! Así puedes calcular tu adeudo exacto

Tratar de calcular a mano la depreciación de tu coche, sumarle la inflación y luego multiplicarlo por los recargos mensuales es, sinceramente, un dolor de cabeza. La forma más rápida, infalible y exacta de conocer tu deuda es usar el cotizador automático del gobierno:

  1. Ingresa al portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX (finanzas.cdmx.gob.mx)
  2. Dirígete a la sección de 'Realizar pagos y trámites' y selecciona la opción 'Tenencia'
  3. Escribe tu número de placa (ojo: sin espacios ni guiones) y selecciona el ejercicio 2026.

¡Listo! El sistema te va a arrojar el desglose exacto de tu deuda y te permitirá generar la línea de captura. Con ella podrás pagar en el banco (recuerda que Banco Azteca abre los 365 días del año de 9 de la mañana a 9 de la noche), en tiendas como Tiendas Neto o directamente ahí mismo usando tu tarjeta.

Las verdaderas pesadillas de dejarlo para después

Ignorar este pago no solo hará que la deuda crezca mes con mes, sino que te va a congelar otros trámites esenciales para circular por la capital. Para empezar, no podrás verificar, ya que el sistema de los verificentros bloquea automáticamente a los autos con adeudos vehiculares. Tampoco podrás hacer trámites vehiculares básicos como cambiar de propietario, dar de baja tus placas o renovar tu tarjeta de circulación.

Y la peor parte: los problemas con el corralón. Si por alguna infracción tu auto termina en el depósito vehicular, te será completamente imposible liberarlo hasta que liquides tu deuda de tenencia al 100%.

La recomendación de Azteca Noticias: Una vez pasada la fecha límite, haz un esfuerzo y trata de liquidar el adeudo en cuanto te sea posible. Evitarás que los recargos sigan engordando la cifra y te quitarás un gran peso de encima al momento de ir a verificar.

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