Tenencia 2026 en CDMX y Edomex: Fecha límite, multas y cómo sacar la línea de captura

Si tienes un vehículo con placas de CDMX o del Edomex, hay una fecha clave que debes tener en el radar. El pago del refrendo vehicular 2026 es el trámite que permite conservar el subsidio del 100 por ciento en la tenencia, un beneficio que evita pagar el impuesto completo.

El plazo para mantener ese apoyo no es el mismo en ambas entidades. En la Ciudad de México la fecha límite es el 31 de marzo de 2026 , mientras que en el Estado de México el subsidio se mantiene vigente hasta el 5 de abril , por lo que aún hay margen para realizar el trámite sin perder el beneficio.

Tenencia 2026: fecha límite para pagar en CDMX y Edomex

Las autoridades fiscales establecieron calendarios distintos para cada entidad:

Ciudad de México : 31 de marzo de 2026

Estado de México : 5 abril de 2026

Si el pago se realiza dentro de estos plazos y se cumplen los requisitos establecidos, los propietarios solo deberán pagar el refrendo anual y no la tenencia completa.

En 2026 el costo aproximado del refrendo es:

CDMX: 760 pesos

Edomex: 990 pesos para automóviles particulares

Este pago permite conservar el subsidio que elimina el impuesto completo de la tenencia.

Requisitos para obtener el subsidio en la CDMX

En la capital del país el beneficio aplica para vehículos que cumplan ciertas condiciones fiscales.

Entre los principales requisitos están:



Vehículos con valor máximo de 638 mil pesos con IVA incluido. (aumentó este año)

No tener adeudos de tenencias anteriores.

Contar con tarjeta de circulación vigente con domicilio en la Ciudad de México.

Pagar el refrendo 2026 antes del 31 de marzo.

Si se cumplen estos requisitos, el propietario solo paga el refrendo y no la tenencia completa.

Quiénes pueden obtener el subsidio en el Estado de México

En el Estado de México el subsidio también permite evitar el pago total de la tenencia si se cumplen ciertas condiciones.

Los requisitos principales son:



Vehículos con valor máximo de 638 mil pesos con IVA incluido.

Motocicletas con valor menor a 250 mil pesos.

Estar al corriente en adeudos fiscales.

Tener placas expedidas en 2021 o años posteriores.

Además, el programa permite realizar el pago hasta principios de abril, dependiendo de la convocatoria vigente del subsidio.

Qué pasa si no pagas antes de la fecha límite

Si el pago no se realiza dentro del periodo establecido, los propietarios podrían enfrentar varias consecuencias:



Pérdida del subsidio a la tenencia.

Pago completo del impuesto vehicular.

Recargos y actualizaciones por atraso; las multas superan los miles de pesos.

Dificultades para realizar trámites vehiculares posteriores.

Por ello, las autoridades recomiendan realizar el pago antes de que termine el plazo.

Cómo sacar la línea de captura para pagar

El trámite puede hacerse en línea y solo toma unos minutos.

Los pasos básicos son:



Entrar al portal de finanzas de la CDMX o del Estado de México.

Ingresar el número de placa del vehículo.

Generar la línea de captura.

Realizar el pago.

El pago puede hacerse en:



Bancos autorizados

Tiendas de autoservicio

Tiendas de conveniencia

Plataformas de pago en línea

Hacer este trámite a tiempo permite evitar multas y conservar el subsidio de la tenencia en 2026, uno de los beneficios fiscales más utilizados por los automovilistas en ambas entidades.