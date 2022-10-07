Estos son los regalos que AMLO ha recibido en la mañanera

Durante la mañanera de hoy, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió un presente enviado por jóvenes de Balancán, Tabasco, que estuvieron presos y que obtuvieron su libertad, luego de que el Presidente ordenara una revisión a su caso, ¿qué otros regalos ha recibido en las conferencias de prensa?

"¡Es una hamaca, cómo me conocen!", dijo en la mañanera de hoy al ver el regalo enviado por los jóvenes liberados, quienes aseguraron que realizaron ese objeto mientras estaban en prisión.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ recibe como regalo una #hamaca que le enviaron jóvenes de Balancán que estuvieron detenidos pic.twitter.com/CrXWNcM7bK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 7, 2022

"Aquí en Palacio no se puede, pero en la casa sí tengo mis hamaqueros, como se acostumbra en el sureste: está la cama y arriba la hamaca. Cuando hay calor, arriba; cuando hay un poquito de frío, a la cama, ya la vamos a disfrutar", dijo AMLO.

Los jóvenes enviaron también una nota con la hamaca: “No es costoso pero sí valioso, es una hamaca de las muchas que aprendimos a tejer en el penal durante casi dos años de prisión. Fue hecha con nuestras lágrimas de hombres hundidos en la desolación, impotencia y desolación y ese miedo que tenemos la gente pobre cuando caemos en manos de autoridades corruptas y sentimos que la justicia nos queda muy lejos”.

Regalos que le llevan a AMLO en la mañanera

Pero la hamaca es apenas un presente que le han dado a AMLO, ya que la mañanera ha sido espacio para entregarle desde peticiones, hasta regalos como libros, corbatas o coches a escala.

En diciembre pasado, AMLO presumió algunos de los regalos, ya que “Santa se adelantó”, entre ellos se encontraban una pipa de gas miniatura y un cilindro con la leyenda.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ presumió algunos regalos que le han hecho y aclaró que le tiene mucho respeto a Santa Claus pic.twitter.com/4KDg91SYof — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 22, 2021

Otro de los regalos de AMLO, que si bien no se lo entregaron en la mañanera, fue ahí en donde la persona que se lo dio se dio cuenta que sí le agradó el presente.

El 29 de noviembre de 2019, unos jóvenes migrantes le mostraron su agradecimiento a AMLO por ponerse una de las corbatas que le regalaron con motivo de su cumpleaños.

A través de redes sociales, uno de los migrantes le dio las gracias por lucir una de las dos corbatas que le enviaron desde Estados Unidos.