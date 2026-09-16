¿Qué es la región Niño 3.4. y por qué es clave para predecir “El Niño”?

La región Niño 3.4 es una zona del Pacífico ecuatorial que permite monitorear las anomalías de la temperatura superficial del mar y seguir la evolución de El Niño y La Niña. En septiembre de 2026, el índice registró una anomalía. ¿De qué se trata y qué es el 3.4?

¿Dónde se localiza la región Niño 3.4?

La región Niño 3.4 se encuentra en el Pacífico ecuatorial, entre los 5° de latitud norte y 5° de latitud sur, y entre los 170° y 120° de longitud oeste.

Esta zona representa aproximadamente el promedio de las temperaturas superficiales del mar a lo largo del Pacífico ecuatorial, desde cerca de la línea internacional de cambio de fecha hasta la costa de Sudamérica.

La región 3.4 forma parte de un conjunto de áreas utilizadas para monitorear la temperatura superficial del mar. También están Niño 1+2, Niño 3 y Niño 4, cada una ubicada en diferentes sectores del Pacífico ecuatorial.

¿Por qué los científicos usan la región Niño 3.4. para analizar "El Niño"?

Los índices utilizados para vigilar el Pacífico tropical se basan en las anomalías de la temperatura superficial del mar, es decir, en cuánto se aleja la temperatura observada de su promedio.

Por lo general, este tipo de anomalías se calculan tomando como referencia un periodo de 30 años.

La región 3.4 y el Índice Oceánico de El Niño son los indicadores más utilizados para definir eventos de El Niño y La Niña.

La región 3.4 ganó importancia porque permite captar la variabilidad a escala de toda la cuenca del Pacífico y porque las interaccioones entre el océano y la atmósfera relacionadas con el ENOS son especialmente relevantes en esta zona.

El Niño 3.4 utiliza normalmente un priomedio móvil de cinco meses. Los eventos de El Niño y La Niña se definen cuando las temperaturas de esta región presentan anomalías superiores o inferiores a 0.4 °C durante seis o más meses.

¿Qué dice el índice Niño 3.4 en el prónostico de 2026-2027?

El Servicio Meteorológico Nacional reporta un estatus de advertencia de El Niño y señala que el fenómeno continúa fortaleciéndose, con una probabilidad mayor al 90% de alcanzar una intensidad muy fuerte durante el invierno 2026-2027 en el hemisferio norte.

En la semana más reciente considerada por el aviso, que terminó el 8 de septiembre de 2026, la región Niño 3.4 registró una anomalía de temperatura superficial del mar de +1.8 °C.

