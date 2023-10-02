Enfrentamientos por disputa de territorios en Tecamac y Tonanitla dejan tres heridos

Durante la tarde de este lunes 2 de octubre 2023 se han registrado una serie de enfrentamientos en la zona limítrofe de Tecamac y Tonanitla, debido a la disputa por límites territoriales.

Se reportó que después de los distintos enfrentamientos por la disputa de los límites territoriales, las calles de de los municipios de Tecamac y Tonanitla, se encuentran llenas de piedras, junto con vehículos y patrullas dañados.

Hasta el momento lasa autoridades no han emitido algún comunicado respecto a las disputas territoriales entre las y los pobladores de Tecamac y Tananitla; sin embargo, existe la posibilidad de que se registre otro enfrentamiento similar el día de hoy.

Reportan ataques con armas de fuego; reportan tres lesionados

De acuerdo con los primero reportes, en el lugar accionaron con armas de fuegos, además de provocar algunos daños a cinco vehículos y a un camión, como la ruptura de ventanas, parabrisas y medallón.

Hasta el momento van tres personas heridas por piedras; sin embargo, no se reportan graves y se desconoce si ya están siendo atendidos o no por las autoridades necesarias.

Al lugar del enfrentamiento llegaron los elementos de seguridad, por lo que en las calles de estos municipios se pueden observar policías estatales con sus escudos y equipo de gasa lacrimógeno.

¿Por qué está ocurriendo la pelea entre Tecamac y Tonanitla?

El presidente municipal de Tonanitla compartió que la pelea entre este municipio y Tecamac se debe a la disputa por 800 hectáreas de territorio.

Se compartió que las autoridades ya están informadas sobre los problemas que existen entre Tecamac y Tonanitla, por lo que esperan que durante los próximos meses se resuelvan la situación y se dictamine a quiénes pertenecen estas hectáreas.