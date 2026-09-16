¿Tu celular termina en ‘2’ y se te pasó la fecha de registro? Fecha límite para dar de alta tu líneas y no perder servicios

No te quedes sin llamadas ni mensajes. Si tu número de celular termina en "2", la fecha límite para dar de alta tu línea telefónica está apunto de llegar, por ello te compartimos el día exacto en el que podrías perder los servicios básicos en tu dispositivo.

¿Cuándo es la fecha límite para registrar tu celular con terminación "2" en México?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR) reveló que los usuarios que tengan líneas telefónicas con terminación "2" tendrán 72 horas más a partir de la fecha límite para poder dar de alta el celular y no perder las llamadas y mensajes.

Por ello, los número con terminación "2" tienen hasta el 18 de septiembre 2026 para dar de alta la línea para continuar con lo servicios básicos del dispositivo.

"La inhabilitación será gradual y ocurrirá en las 72 horas posteriores al primer minuto del día 16 de septiembre", explica la CRT a través de un comunicado.

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Las líneas con terminación 2 suspendidas se reactivarán al completar su vinculación.



La inhabilitación será gradual y ocurrirá en las 72 horas posteriores al primer minuto del día 16 de septiembre.



ℹ️ Más información: https://t.co/ai4n3RMY6s pic.twitter.com/qG4vJidHou — CRTGobMX (@CRTGobMX) September 16, 2026

¿Qué servicios podrías perder si no registrar tu línea con terminación "2"?

Los usuarios que no registren su línea perderán el uso de llamadas, mensajes de texto y servicio de internet, siempre y cuando no exista una red Wi-Fi.

A pesar de que el servicio será suspendido de manera temporal hasta que el número sea registrado, los teléfonos únicamente se conservarán las llamadas a números de emergencia, atención ciudadana y la recepción de la alerta sísmica.

Pasos para recuperar el servicio de tu línea celular en México

Conecta tu teléfono a una red Wi-Fi ; también puedes hacerlo con datos móviles.

a una ; también puedes hacerlo con datos móviles. Ingresa al portal web o aplicación telefónica.

Selecciona la opción de vincular o registrar línea con identidad.

o con identidad. Proporciona tu Clave Única de Registro de Población (CURP)

Agrega tu identificación oficial, siguiendo las instrucciones que te da la página.

¿Tienes pocos días para vincular tu línea? 🤔



Aprovecha el fin de semana para hacerlo fácil desde tu celular. 📲

Solo debes ingresar a la plataforma de tu compañía y tener a la mano tu identificación oficial con CURP. ✅



Ubica la plataforma en:https://t.co/VUdmsZUVEZ… pic.twitter.com/XfRYjlVeEX — CRTGobMX (@CRTGobMX) September 13, 2026

Calendario para el registro de líneas celulares en 2026

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones compartió el calendario oficial para el registro de líneas de celulares a lo largo del 2026.



Terminación "3" - 30 de septiembre

Terminación "4" - 15 de octubre

Terminación "5" - 31 de octubre

Terminación "6" - 15 de noviembre

Terminación "7" - 30 de noviembre

Terminación "8" - 15 de diciembre

Terminación "9" - 30 de diciembre