¡Vuelven las compras! Regreso a clases reactiva las ventas en mercados de Veracruz

Después de las vacaciones que golpearon duramente las ventas en mercados, fruterías, verdulerías en Coatzacoalcos, Veracruz, el regreso a clases 2026 ha traído un respiro para los comerciantes.

Y es que las cifras no mienten: durante la temporada vacacional, las ventas de productos básicos como verduras, carnes, pollo y huevo cayeron hasta un 50%, mientras que las compras de las familias se redujeron en un 40%.

Esto obligó a muchos vendedores a ajustar sus precios para no perder del todo a su clientela, por lo que ahora solo esperan que en los próximos días se reactive la economía.