¡Un estadio exclusivo para K-Pop! Fans proponen construir un nuevo recinto para el regreso de BTS a México en 2027; las características

Con capacidad para 200 mil personas y mejor tecnología, las fans de BTS, mejor conocidas como ARMY, planean la construcción de un nuevo estadio en la CDMX que les permita disfrutar de conciertos de K-Pop de una manera única, pero ¿cómo será el recinto?

El tema sobre construir un megaestadio de K-Pop en México comenzó como un juego en redes sociales; sin embargo, se convirtió en un tema serio entre las y los fans de la agrupación.

Esta es la razón por la que ARMY quiere construir su propio estadio

La idea de un nuevo estadio de K-Pop surgió a raíz de los tres conciertos de BTS en Ciudad de México, en los que muchos fanáticos se quedaron sin boleto y tuvieron que disfrutar del espectáculo afuera del Estadio GNP.

Los concierto dejaron en evidencia la enorme demanda en la venta de boletos, además de la falta de capacidad de los recintos y la falta de tecnología para eventos de esta magnitud.

Y es que los concierto de K-Pop suelen ser diferentes, pues incluyen escenarios grandes, efectos visuales impresionantes y producciones más complejas a los eventos que ya estamos acostumbrados.

Así sería el megaestadio de K-Pop en México para el regreso de BTS

En redes sociales, se viralizó un video que muestra un ejemplo de cómo sería el nuevo estadio para los conciertos de K-Pop en México, el cual contaría con las siguientes características:



Capacidad para 100 mil a 200 mil personas; lo que equivale a llenar por completo el Zócalo CDMX .

. Pantallas 360 para que las y los fanáticos puedan disfrutar del concierto.

Sonido inmersivo

Pasarelas hidráulicas

Paneles solares para hacerlo más sustentable u amigable con el medio ambiente.

Además, el recinto contará con una zona especial de comida coreana, así como de espacios para la venta de mercancía oficial, esto con el objetivo de que el proceso sea más organizado.

Por otro lado, las fans de BTS también quieren que el lugar tenga buena señal, para que no haya problemas al momento de conectar las lightstick.

¿Habrá conciertos de BTS en México para 2027?

¿Volverán a pisar Tierra Azteca? En uno de los conciertos en CDMX, Suga de BTS aseguró que regresarían a México en sus próximas giras; sin embargo, no existe una fecha oficial para un próximo evento de la banda surcoreana en nuestro país.