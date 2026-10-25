María Corina Machado, la líder opositora al régimen de Nicolás Maduro, regresó a Venezuela, luego de que por siete veces intentó ingresar a su país.

Sus simpatizantes la recibieron en la ciudad de Barquisimeto, entre porras y palabras de apoyo a Corina Machado, quien salió de Venezuela para recibir el Nobel de la Paz.

Gritaron “Libertad” mientras ella saludaba a la multitud desde lo alto de un vehículo; los residentes expresaron esperanza y optimismo ante su llegada.

“Es una emoción verdaderamente incontrolable”, dijo la residente Liliana Yepez. “Queremos tener la certeza de que Venezuela finalmente será libre”.

“No se imaginan lo felices que estamos todos aquí en Barquisimeto”, dijo la residente Jenny Linares. “Ella va a ser nuestra presidenta”.

Videos grabados en Barquisimeto y la cercana Chivacoa mostraron a simpatizantes rodeando el vehículo de Machado, ondeando banderas venezolanas, vitoreando y cantando el himno nacional junto al líder de la oposición.