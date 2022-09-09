Con flores y cartas personales, la gente rindió homenaje a la reina Isabel II en la embajada británica en Estados Unidos después de su muerte, y un doliente dijo que "se sentía como un miembro de la familia".

Tara Winn / Residente de Washington DC:

Bueno, estoy fascinada con la familia real. Como todos, ella era como una abuela. Su calidez, su franqueza, su dignidad, se sentía como un miembro de la familia.”

Colleen Ainsworth, que trabaja en Washington pero vive en Atlanta, Georgia, dijo que la reina Isabel II era "un ejemplo de cómo deberíamos ser todos" con su amabilidad y dureza, pero también tenía sentido del humor.

Ella piensa que la nueva monarquía, que ahora estará dirigida por el rey Carlos, se 'reducirá un poco', pero cree que se llevará a los tiempos modernos cuando su hijo mayor William y su nuera Kate tomen las riendas. .

La muerte de la reina Isabel II a la edad de 96 años, la monarca con el reinado más largo de Gran Bretaña y una presencia destacada en el escenario mundial durante 70 años, ha traído mensajes de condolencias de todo el mundo.

El Palacio de Buckingham dijo que los miembros de la familia y la casa real observarán un período de duelo hasta una semana después del funeral, cuya fecha aún no se ha confirmado, pero se espera que sea dentro de unos 10 días.

Flores y cartas para la reina Isabel II en la embajada británica en EU.

Residentes de Washington se vuelvan en honores a la reina Isabel II

La emisora estadounidense NBC informó que asistiría el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Carlos será oficialmente proclamado rey el sábado en una reunión del Consejo de Adhesión celebrada en el Palacio de St. James, seguida de proclamaciones en todo el país.

La reina Isabel II fue jefa de estado del Reino Unido y otros 14 reinos, incluidos Australia, Canadá, Jamaica, Nueva Zelanda y Papua Nueva Guinea.

Isabel, quien también era la jefa de estado más anciana y con más años de servicio en el mundo, llegó al trono tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI, el 1 de febrero. el 6 de octubre de 1952, cuando tenía solo 25 años y supervisó un cambio sísmico en la estructura social, política y económica de su nación.