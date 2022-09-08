Mandatarios reaccionan a la muerte de la Reina Isabel de Reino Unido

Luego del anuncio oficial de la muerte de la Reina Isabel de Reino Unido la tarde de este jueves 8 de septiembre, presidentes, políticos, líderes religiosos y artistas internacionales expresaron sus condolencias y reacciones a través de redes sociales.

Tan solo hace unas horas, la primera ministra Elizabeth Truss mostró consternación por el estado de salud de la monarca. Asímismo, señaló que sus pensamientos estaban con la familia real.

“Mis pensamientos, y los pensamientos de las personas en todo el Reino Unido, están con Su Majestad la Reina y su familia en este momento.”

Más tarde, en una conferencia de prensa, Truss mandó un mensaje al pueblo de Reino Unido y agradeció a la Reina Isabel II por el fortalecimiento que brindó durante su reinado.

Her Majesty Queen Elizabeth II pic.twitter.com/Acp3xy5kH4 — Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su solidaridad con el Reino Unido

A través de un comunicado oficial, el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, así como la Primera Dama, Jill Biden, lamentaron la perdida de la y monarca que durante siete décadas, guió a su país con orgullo y consuelo.

'Era más que una monarca. Ella definió una era. Ella fue una presencia constante y una fuente de consuelo y orgullo para generaciones de británicos, incluidos muchos que nunca han conocido su país sin ella... Las siete décadas de su reinado histórico fueron testigos de una era de avance humano sin precedentes y la marcha hacia adelante de la dignidad humana.', aseguraron.

También resaltaron su labor en el fortalecimiento de la paz entre las naciones del mundo, incluyendo los periodos de conflicto que la Reina Isabel II vivió.

'Al mostrar amistad y respeto a las naciones recién independizadas de todo el mundo, elevó la causa de la libertad y fomentó lazos duraderos que ayudaron a fortalecer la Commonwealth, a la que amaba tanto, en una comunidad para promover la paz y los valores compartidos.', destacaron.

Finalmente, expresaron su apoyo y condolencias a su familia, destacando que esperan seguir con una buena relación con el Reino Unido.

'En los próximos años, esperamos continuar una estrecha amistad con el Rey y la Reina Consorte. Hoy, los pensamientos y las oraciones de las personas de todo Estados Unidos están con el pueblo del Reino Unido y la Commonwealth en su dolor.'

Justin Trudeau lamenta el fallecimiento de la Reina Isabel

Por su parte, el primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, envió sus condolencias a la familia real, señalando la importancia de su figura para el pueblo canadiense y su historia.

“Con gran pesar en el corazón nos enteramos del fallecimiento de la Soberana con el reinado más antiguo de Canadá, Su Majestad la Reina Isabel. Ella fue una presencia constante en nuestras vidas, y su servicio a los canadienses seguirá siendo para siempre una parte importante de la historia de nuestro país”.

It was with the heaviest of hearts that we learned of the passing of Canada’s longest-reigning Sovereign, Her Majesty Queen Elizabeth II. She was a constant presence in our lives – and her service to Canadians will forever remain an important part of our country’s history. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 8, 2022

Presidente de Ucrania lamenta la pérdida de la Reina Isabel II

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, también mandó su apoyo al pueblo británico y la familia real por la muerte de Reina Isabel II.

'Con profunda tristeza nos enteramos del fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II. En nombre del pueblo , expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia real, todo el Reino Unido por esta pérdida irreparable. Nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes.' publicó.

It is with deep sadness that we learned of the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. On behalf of the 🇺🇦 people, we extend sincere condolences to the @RoyalFamily, the entire United Kingdom and the Commonwealth over this irreparable loss. Our thoughts and prayers are with you. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 8, 2022

Boris Johnson expresa sorpresa y tristeza por la muerte de la Reina Isabel II

El ex Primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson dijo que la muerte de Reina Isabel II es 'el día más triste se su país', pues su partida representa una sorpresa y una pérdida enorme.

'Parecía tan atemporal y tan maravillosa que me temo que habíamos llegado a creer, como niños, que ella seguiría y seguiría.', dijo.

Statement on the death of Her Majesty Queen Elizabeth II (1/3) pic.twitter.com/kDN6cW8Njp — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 8, 2022

AMLO envía condolencias a Reino Unido

De igual forma, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su apoyo a los 14 estados independientes que regía la monarca, así como a sus familiares.

'Envío mis condolencias a los pueblos del Reino Unido por el fallecimiento de la Reina Isabel II, monarca británica y soberana de 14 estados independientes. De igual manera, las hago extensivas a sus familiares, amigos y miembros de la Casa Real.'

Envío mis condolencias a los pueblos del Reino Unido por el fallecimiento de la Reina Isabel II, monarca británica y soberana de 14 estados independientes. De igual manera, las hago extensivas a sus familiares, amigos y miembros de la Casa Real. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 8, 2022

Argentina manda condolencias a Reino Unido

A pesar de la distante relación que quedó tras la Guerra de las Malvinas, entre Reino Unido y Argentina, la Casa Rosada también mandó un mensaje de solidaridad con el pueblo británico, lamentando la muerte de la Reina.

'El Gobierno argentino saluda y acompaña al pueblo y Gobierno británico ante el fallecimiento de su jefa de Estado, la Reina Isabel II.'

El Gobierno argentino saluda y acompaña al pueblo y Gobierno británico ante el fallecimiento de su jefa de Estado, la reina Isabel II. — Casa Rosada (@CasaRosada) September 8, 2022

Elton John señala la importancia de la Reina Isabell II en su vida



El cantante britanico Elton John, publicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter, en el que dijo estar profundamente triste por la muerte de la Reina Isabel II.

Señaló que fue una figura inspiradora que guió al reino en los momentos más difíciles con gracia, decencia y calidez, además de representar una parte importante durante toda su vida.

'La Reina Isabel ha sido una parte enorme en mi vida desde la niñez hasta hoy, y la extrañaré mucho', señaló.

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