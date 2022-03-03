Aficionados tristes porque Abramovich quiere vender al Chelsea

El anuncio de que el propietario del Chelsea, Roman Abramovich, pondría a la venta al club ganador de la Liga de Campeones, fue recibida con tristeza y consternación por algunos aficionados.

En el restaurante II Pagliaccio, en el mismo barrio que Stamford Bridge, algunos fieles del Chelsea se reunieron para ver a su equipo remontar dos veces antes de sellar una victoria por 3-2 en Luton Town en la quinta ronda de la Copa FA.

Ataviados con camisetas de jugadores firmadas y banderas del Chelsea al alcance de la mano, los aficionados estaban agradecidos por el mandato cargado de trofeos del multimillonario ruso Abramovich y sintieron que tenía que pagar el precio de la invasión rusa de Ucrania.

Abramovich puts Chelsea soccer club up for sale as clamour for sanctions grows https://t.co/7W95et0l4L pic.twitter.com/ydQuuqodnO — Reuters (@Reuters) March 3, 2022

Tristeza por venta del Chelsea; agradecen a Abramovich

"Quiero decir, son noticias profundas. 22 años en la formación de un propietario ruso que ha hecho cosas por el club, al que amo, y es un día triste por verlo partir. ¿Usted sabe lo que quiero decir? Lo que está sucediendo en este momento no es ideal. Pobre tipo. Ya sabes, ha estado involucrado tanto tiempo y por este asunto, ya sabes, desafortunadamente, desde su punto de vista, se retiró. Pero, como club, lo que ha hecho por nosotros, es absolutamente de calidad. Me encanta y, ya sabes, en mi propio corazón, él siempre se quedará allí. Quédate siempre allí.”, agregó Felix Lacey, seguidor del Chelsea.

Teo Catino / Dueño del restaurante:

Es realmente una pena porque Abramovich le ha traído éxito al Chelsea… es una pena, lo que está pasando en Ucrania y otros como Roman Abramovich tienen que pagar el precio, incluidos todos los aficionados.

Anteriormente, Abramovic anunció que pondría al Chlesea a la venta y donaría las ganancias a las víctimas de la guerra en Ucrania.

Aficionados consternados porque Abramovich quiere vender al Chelsea de Inglaterra.

Ya hay interesados en comprar al Chelsea, uno de ellos; Conor McGregor

Los interesados en adquirir al Chelsea, actual campeón de la Champions League y uno de los clubes con más seguidores en Inglaterra, no tardaron en levantar la mano.

Dentro de los nombres apareció el luchador irlandés de la UFC Conor McGregor, confeso aficionado del Manchester United.

McGregor dijo que quiere analizar la compra de la institución londinense valuada en 3 mil millones de libras esterlinas. La estrella del octágono posteó en las redes: “Deseo explorar esto” en respuesta a una imagen de un mensaje de WhatsApp de un contacto desconocido que decía “Chelsea en venta, 3 mil millones de libras. Vamos a comprarlo”.

