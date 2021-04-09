Reino Unido está de luto junto a la familia real: Johnson

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, le rindió tributo al príncipe Felipe, quien murió este viernes a los 99 años de edad, al decir que el país estará de luto junto a la familia real y la reina Isabel II, quien ha perdido a su "fortaleza y apoyo de más de 70 años".

"Recordamos al duque (...) sobre todo por su firme apoyo a Su Majestad la Reina, no solo como su consorte, a su lado, cada día de su reinado, sino como su marido, su fortaleza y apoyo de más de 70 años", sostuvo Johnson en una alocución que ofreció ataviado con traje y corbata negra.

Para el primer ministro, el duque "se ganó el afecto de generaciones aquí en el Reino Unido, a lo largo de la Mancomunidad de Naciones británica (Commonwealth) y en todo el mundo".

"Era un ambientalista y un defensor del mundo natural mucho antes de que estuviera de moda", agregó el mandatario conservador, que alabó al duque por haber "inspirado las vidas de innumerables jóvenes".

Reino Unido estará de luto hasta el día del funeral

Esto es lo que sucederá en los próximos días, según lo previsto en la Operación "Forth Bridge":

El llamado Lord Chamberlain, miembro oficial de la Casa Real, y el primer ministro británico, Boris Johnson, consultarán a la reina Isabel II sobre sus deseos específicos acerca del funeral.

El Reino Unido empieza un periodo de duelo nacional, que durará hasta el día del funeral.

Como marido de la reina Isabel II, el príncipe Felipe tiene derecho a un funeral de Estado, pero él había manifestado su deseo de que fuera menos ostentoso, de estilo militar y que se celebre en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor.

También había pedido ser enterrado en los jardines de la casa Frogmore, cerca del castillo de Windsor, donde están los restos de la reina Victoria y el marido de ésta, el príncipe Alberto.

Todas las banderas ondearán a media asta durante los días de luto, mientras que los diputados llevarán una banda negra en el brazo y, en el caso de los parlamentarios varones, corbata negra.

Durante el duelo, la reina Isabel no tendrá compromisos oficiales, lo que implicará que no se aprobarán leyes.