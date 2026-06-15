Reino Unido prohibirá el acceso a redes sociales para menores de 16 años a partir de 2027

El gobierno británico prohibirá por ley el acceso a las redes sociales a todos los menores de 16 años, según anunció este lunes 15 de junio de 2026 el primer ministro Keir Starmer. La propuesta regulatoria formal se presentará ante el Parlamento antes de la Navidad de este año, con el objetivo de que las restricciones entren en vigor a principios de 2027. La medida planea penalizar el uso de plataformas masivas que funcionan con algoritmo para fomentar la interacción social, además de incluir restricciones operativas en portales de videojuegos y aplicaciones de transmisión en directo.

Con este anuncio, el Reino Unido se suma a la tendencia global que inició Australia de regular redes para menores, bajo el argumento de proteger la salud mental de los niños frente a los algoritmos de diseño adictivo y el acoso en línea.

🚨JUST IN: UK PM STARMER ANNOUNCES SOCIAL MEDIA BAN FOR CHILDREN UNDER 16



"It’s a BIG step for our country.. Social media is making our children unhappy and unsafe"



"I just can’t let that go on anymore, This is real change for our children and our future." pic.twitter.com/PVPq27UrGZ — Coin Bureau (@coinbureau) June 15, 2026

¿Qué aplicaciones estarán bloqueadas?

El plan del gobierno británico define límites claros sobre los servicios digitales que serán regulados y aquellos que quedarán exentos por motivos de utilidad comunicativa:

Quedarán restringidas las plataformas de interacción pública y consumo de contenido visual dinámico (Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook, X y YouTube).

Las aplicaciones de mensajería directa y privada, como WhatsApp y Signal, no se incluirán en el paquete de prohibiciones para permitir que los menores mantengan comunicación con sus familias.

El Ministerio de Interior evalúa la implementación de "toques de queda nocturnos" de conectividad y mecanismos para bloquear el avance continuo de pantalla (infinite scrolling) para menores de 18 años, además de prohibir que los usuarios de videojuegos interactúen o se comuniquen con perfiles de desconocidos.

Antes de darle luz verda, se realizó una consulta pública abierta en marzo, que recibió más de 116,000 respuestas. Según datos oficiales, el 90% de los padres de familia respaldó establecer la edad mínima en 16 años, argumentando que los riesgos asociados al uso desregulado son mayores que los beneficios recreativos.

¿De verdad funciona bloquear las redes?

A pesar del respaldo de organizaciones civiles de padres de familia como Mumsnet y la organización benéfica Smartphone Free Childhood, la iniciativa enfrenta cuestionamientos por parte de especialistas en seguridad digital y representantes del sector tecnológico.

Las principales observaciones en contra de la ley señalan que, a seis meses de implementarse una ley idéntica en Australia, la mayoría de los adolescentes de 14 y 15 años continúan eludiendo los bloqueos mediante el uso de redes privadas virtuales (VPN) o identidades falsas.

Activistas históricos de la seguridad digital criticaron que el gobierno se decida por una prohibición general en lugar de obligar legalmente a las empresas tecnológicas a eliminar el contenido dañino (como publicaciones asociadas al suicidio o la autolesión) de sus servidores.

La Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones (CCIA) advirtió que las restricciones totales impedirán el acceso a experiencias educativas adecuadas para la edad y fomentarán que los jóvenes migren hacia alternativas digitales clandestinas y donde sus padres no los puedan supervisar.

Ante las críticas sobre la vulnerabilidad del bloqueo, el Primer Ministro Starmer comparó la medida con las leyes de consumo de alcohol. "Los adolescentes a veces consiguen bebidas de alguna forma, pero no por eso decimos que es absurdo prohibir la venta de alcohol a menores. El argumento de que la ley se puede evadir no es razón para no proteger a los niños", declaró el mandatario durante la conferencia de prensa.

Este problema también se ve en México, donde los menores pasan más de 7 horas diarias en las pantallas interactuando solamente de manera digital.