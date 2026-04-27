Congreso CDMX propone prohibir redes sociales a menores: ¿Es la solución ante llamados de adicción digital?

¿Sabías que un adolescente promedio pasa hasta cinco horas al día frente a una pantalla? Lo que parece un hábito inofensivo está encendiendo las alarmas en el Congreso de la Ciudad de México, donde ya se discute la prohibición de redes sociales para menores de 16 años debido a daños cerebrales y trastornos psicológicos irreversibles. Desde la normalización de desórdenes alimenticios hasta un aumento del 100% en casos de ansiedad y depresión, la exposición digital sin supervisión ha colocado a México en un foco rojo de vulnerabilidad. ¿Es la prohibición la respuesta definitiva o la clave está en una nueva tutoría parental?

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