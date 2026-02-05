¿Servirá? Grecia quiere prohibir redes sociales a menores de edad; esto dicen los expertos

Grecia anunció su decisión de prohibir el uso de redes sociales para menores de 15 años. Esta medida se suma a iniciativas similares en Europa, como las propuestas en España, Reino Unido y Francia, además de la restricción ya implementada en Australia.

El gobierno griego avanza en esta prohibición en medio de una tendencia regional creciente sobre los riesgos de adicción y exposición a contenidos dañinos en plataformas digitales. Los promotores destacan que busca proteger la infancia en el entorno digital. El anuncio oficial en Atenas llegará en los próximos días.

Grecia vetará las redes sociales: Menores de 15 años quedarán fuera de las plataformas

El gobierno griego confirma que está muy cerca de formalizar esta restricción para niños menores de 15 años. Países como España proponen límites similares, mientras Reino Unido y Francia endurecen posturas regulatorias. Cabe recordar que Australia ya lidera con su prohibición para menores de 16 años, implementada en diciembre de 2025.

El gobierno griego alega un impacto en el uso de las redes sociales y el desarrollo infantil, como razón para la prohibición. Señalan que el bullying , discursos de odio, chantaje y otros delitos han aumentado en las redes sociales en los últimos años.

¿Protección o evasión? El 80% de los griegos apoya la prohibición digital

Una encuesta de enero, realizada por encuestadores ALCO para la cadena griega Alpha TV, revela que el 80% de los griegos apoya esta prohibición. Jóvenes griegos pasan cada vez más tiempo frente a pantallas, lo que agrava problemas de comportamiento digital.

"Generaciones de sentimientos rápidos": La crítica de Kelly Ioannou a la medida

Kelly Ioannou, criminóloga digital de 33 años en Atenas, advierte que la medida no resuelve el problema de fondo. “Parece una muy buena opción, pero lo que realmente vemos es que desplazamos el problema y no lo resolvemos de esta manera”, declaró a la agencia de noticias Reuters.

La especialista enfatiza que el verdadero dilema radica en la sociedad: “¿Qué hace el medio con las personas o qué hacen las personas con el medio, especialmente hoy en día a través de las redes sociales?”.

Explica que prohibir cuentas o vetar a menores de 15 años no basta, ya que “las personas, especialmente en estas edades jóvenes, pueden ser más creativas, encontrar otras formas de conectarse en línea e incluso en plataformas más peligrosas”.

Ioannou critica que la gente perciba inicialmente la prohibición como algo positivo, pero lo ve como una evasión de responsabilidades. “Cuando los padres ven que sus adolescentes quedan vetados de las redes sociales , es como si les quitamos la responsabilidad a ellos”, afirma.

Más allá del veto: Por qué la educación emocional es la clave según expertos

Ioannou urge mayor rigor con las compañías tecnológicas e investigar las causas de fondo. “Como siempre digo, es como la comida rápida; queremos comer algo y lo queremos muy rápido, y aquí está el gran problema con la comida rápida, así que nuestra generación son, como yo las llamo, generaciones de sentimientos rápidos”.

La especialista insiste en educar a los menores para contrarrestar adicciones emocionales rápidas. Esta perspectiva choca con el amplio respaldo popular, pero invita a debates sobre regulaciones efectivas más allá de vetos simples.

