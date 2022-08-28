Mujer deja a su novio tras ganar la lotería, llevándose todo el dinero

En Reino Unido, una mujer dejó a su novio un año después de ganar el premio de la Lotería Nacional, llevándose todo el dinero con ella, incluso a los dos perros que compartían.

El premio oscilaba entre los 4 millones de dólares, los cuales serían entregados en cheques de 12 mil dólares cada mes por alrededor de 30 años.

Ok Laura and Kirk, we’re over the moon for your Set For Life top prize win, but all eyes are on these two today 🐶 😍



(£10K every month for 30 years 💭)#NationalLottery #SmashEveryMonth pic.twitter.com/l6Cq7SrJGa — The National Lottery (@TNLUK) March 25, 2021

La pareja parecía feliz después de ganar la lotería

De acuerdo al medio “Daily Star” la pareja inició su relación en 2018 y años más tarde tomaron la decisión de participar con un boleto en la Lotería Nacional de Reino Unido, sin saber que sus vidas cambiarían por completo.

Al ganar el premio, Laura y Kirk pensaron que tenían la vida resulta, incluso se compraron un auto de lujo y una casa; además, confiado porque el premio los respaldaría económicamente por 30 años, Kirk se inscribió a una Maestría en Ingeniería Mecánica.

Incluso la pareja participó en un video de la Lotería Nacional de Reino Unido, como celebración a su aniversario por salir ganadores del gran premio.

Laura abandona a su novio dejándolo sin dinero y sin perros.

Después de algunos meses de haberse ganado la lotería y planear una vida de ensueño, Laura tomó la decisión de abandonar a su novio Kirk, llevándose lo que restaba del dinero con ella, así como a los dos perros que tenían juntos.

A pesar de que en las fotografías de la Lotería Nacional de Reino Unido, mostraban que el cheque del premio estaba a nombre de ambos, el titular oficial del premio era Laura, pues al momento de inscribirse al premio decidieron que se registrara a nombre de ella.

“Laura me había dicho que nos daríamos “la buena vida” si ganábamos, pero ahora se fue y se llevó absolutamente todo”, expresó Kirk.

Wow, that’s how you celebrate a Set For Life win! One year on with Laura & Kirk ✨#NationalLottery #SmashLife pic.twitter.com/Mgs4eBoaUd — The National Lottery (@TNLUK) May 5, 2022

Kirk asegura que el esfuerzo de participar en la lotería fue de ambos

Kirk, ex novio de Laura, cuenta que a pesar de que la idea de participar por el premio de la Lotería Nacional de Reino Unido, haya sido de Laura, incluso el dinero con el que compraron el premio, el esfuerzo fue de los dos.

Según Kirk, el trato era que él pagaría todos los gastos de la casa en la que vivían; sin embargo, Laura se ofreció a pagar una parte de la renta pero él se negó, ya que la idea principal era comenzar su vida juntos.

Anteriormente Kirk, tenía la idea de casarse con Laura; sin embargo ella se negó, después de un tiempo Kirk volvió a proponerle matrimonio, ella lo volvió a rechazar y terminaron luego de asistir juntos a la boda de uno de sus amigos.

Después de la separación, Laura, se mudó a una casa y cuando él volvió a buscarla para reclamarle por el dinero, ella sólo le dijo que “nada era de él”.

