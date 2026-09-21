¡No es tu internet! Reportan caída mundial de Facebook e Instagram HOY 20 de septiembre

Miles de usuarios reportaron a través de redes sociales la caída de Instagram, Facebook y WhatsApp, pertenecientes a Meta este 20 de septiembre.

Meta registra fallas en sus servicios; usuarios reportan problemas en web y móvil

Las fallas comenzaron a hacerse visibles desde las primeras horas del día. Usuarios reportaron en redes sociales y en DownDetector distintos problemas para utilizar servicios de Meta, tanto desde dispositivos móviles como en la versión web.

Entre los principales inconvenientes señalados estuvieron el cierre inesperado de sesiones, dificultades para cargar el feed principal y problemas para publicar contenido multimedia.

Is Meta down?



Can't access Instagram or Facebook on the web pages just won't load. App seems flaky too.



Anyone else, or is it just me?#instagramdown #metadown #facebookdown pic.twitter.com/cHlT5oNY2f — Jiiva (@jiivadurai) September 21, 2026

Hasta ahora, Meta no ha informado cuál fue la causa técnica de estas interrupciones. Los reportes apuntan a que se trataría de una falla intermitente en los sistemas de infraestructura y distribución de datos de la compañía.

Con el paso de las horas, algunos usuarios comenzaron a recuperar el acceso y el funcionamiento de los servicios en distintas regiones, aunque las incidencias fueron reportadas durante buena parte de la jornada.

*Información en desarrollo*