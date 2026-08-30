Reportan el asesinato del subdirector de Tránsito Municipal de Escuinapa, Sinaloa, Miguel Antonio Zazueta Páez

La violencia en Sinaloa continúa y esta vez cobró la vida de un funcionario público en Escuinapa. En las primeras horas de este domingo 30 de agosto de 2026, las autoridades reportaron el hallazgo del subdirector de Tránsito Municipal, Miguel Antonio Zazueta Páez.

Esto provocó que equipos de emergencia se movieran a la zona donde se encontró el cuerpo; esto es lo que se sabe hasta ahora.

🚨Miguel Antonio Zazueta Páez, subdirector de Tránsito Municipal de Escuinapa, Sinaloa, fue localizado sin vida este domingo 30 de agosto dentro de su domicilio, en el sector Infonavit Las Fuentes.



Las autoridades ya investigan el homicidio. pic.twitter.com/CpOJ4Y2vBy — Valeria Marcial (@ValeriaMarcial) August 30, 2026

Encuentran sin vida a mando policial en Escuinapa

Fueron las llamadas de emergencia que alertaron sobre una persona sin vida en una casa particular de Escuinapa.

Elementos de la policía llegaron a la zona para verificar el reporte, confirmando el hallazgo de un hombre que no presentaba signos vitales en el lugar.

Localizan cuerpo en Infonavit Las Fuentes

El hallazgo fue en el sector Infonavit Las Fuentes, dentro del municipio de Escuinapa. Fuentes locales informaron que la víctima fue identificada preliminarmente como Miguel Antonio Zazueta Páez, quien se desempeñaba como subdirector de Tránsito Municipal de la Dirección de Seguridad Pública de la localidad.

¿Qué dijo la Secretaría de Seguridad de Sinaloa?

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicó un comunicado donde confirmó el reporte registrado este 30 de agosto.

Las autoridades comentaron que, de manera preliminar, las características del cuerpo coinciden con las del funcionario de tránsito municipal, aunque indicaron que esperarán los peritajes para confirmar al 100% lo que se sospecha hasta ahora.

La #SSPSinaloa informa que, este 30 de agosto de 2026, se localizó el cuerpo sin vida de una persona en el sector Infonavit Las Fuentes, en Escuinapa. Ante estos hechos, se reforzó la seguridad en el municipio mediante la presencia y coordinación de las autoridades que integran… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) August 30, 2026

Fiscalía del Estado de Sinaloa investiga

Al lugar de los hechos llegaron agentes del Ministerio Público y peritos investigadores para hacer el levantamiento de pruenas y agregarlo a la carpeta de investigación correspondiente.

El personal trasladó el cuerpo a las instalaciones del servicio médico para hacerle la necropsia y determinar las causas exactas del fallecimiento.

Refuerzan seguridad tras hallazgo sin vida de funcionario público

Después de este hecho violento, las autoridades anunciaron que reforzarán la vigilancia en todo el municipio de Escuinapa.

Elementos del Grupo Interinstitucional, integrados por los tres niveles de gobierno, desplegaron patrullajes preventivos y operativos de inspección en distintas colonias y accesos principales para mantener el orden.