Reportan intoxicación de 50 personas tras fumigación por chinches en plaza comercial

Una fumigación contra chinches al interior de la plaza comercial Sentura, ubicada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, dejó como saldo más de 50 personas con irritación y ardor de garganta; algunos recibieron atención por intoxicación.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este viernes 13 de octubre en el establecimiento que se localiza entre Periférico Norte y Mario Colín, uno de los puntos más concurridos de la zona al albergar un hotel, área de comida, gimnasio y hasta un cine con más de cinco salas de proyección.

Fueron los propios usuarios de la plaza comercial quienes alertaron a la administración sobre la presencia de un gas que les provocó irritación, por lo que pidieron tomar medidas y comunicarse con las autoridades correspondientes.

Cruz Roja atiende a intoxicados en Tlalnepantla

La Cruz Roja de Tlalnepantla reportó que acudió luego de recibir un reporte sobre personas que solicitaban ayuda por posible intoxicación debido a que estuvieron en contacto con un gas para eliminar insectos.

Según testigos, el humo comenzó a sentirse en algunas zonas de tiendas departamentales y en los pasillos de la propia plaza comercial Sentura. Los paramédicos reportaron que, en total, fueron cerca de 50 personas las que presentaron una intoxicación leve, por la cual no requirieron traslados a hospitales para recibir atención especializada.

"Trabajando juntos para brindar asistencia médica de calidad y garantizar la seguridad de todos", añadió la Cruz Roja al reportar el incidente que también fue difundido en redes sociales. Hasta el momento, la plaza comercial no se ha pronunciado sobre estos hechos.

¿Cuánto cuesta una fumigación contra chinches?

Actualmente, la fumigación de una casa para evitar una plaga de chinches llega a costar entre 400 y hasta los seis mil pesos, pero este monto depende de la empresa, el químico a utilizar, así como el tamaño de la casa y zona en la que se encuentran estos pequeños insectos que, durante los últimos días, han generado una psicosis en algunos estados de México.