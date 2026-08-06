Reportan irregularidades y posible desvío de recursos en obras viales de Cuautitlán Izcalli, Edomex
Vecinos de San Francisco Tepojaco y El Rosario acusaron uso de materiales de mala calidad en una obra de 23 millones de pesos que lleva 20 años inconclusa en Cuautitlán Izcalli, Edomex.
Habitantes del municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, Edomex, denunciaron presuntas irregularidades, uso de materiales de baja calidad y un posible desvío de recursos en la construcción de la avenida “La Manga”, una obra destinada a agilizar la movilidad y conectar a 15 colonias con la autopista México-Querétaro.
De acuerdo con testimonios de vecinos de comunidades como San Francisco Tepojaco y El Rosario, la vialidad lleva cerca de 20 años inconclusa a pesar de las promesas de distintas administraciones locales y estatales.
Los colonos señalaron que, aunque para el plan de obra pública actual se asignaron 23 millones de pesos, los trabajos presentan serias deficiencias técnicas, como carpetas de asfalto de apenas 6 o 7 centímetros de grosor, insuficientes para el tránsito pesado, fisuras prematuras por mala cimentación y un trazo que compromete la seguridad al pasar por debajo de líneas de alta tensión.