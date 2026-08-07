Explosión pipa de gas Cuernavaca: Reporte de víctimas tras estallido en Morelos

Siete personas permanecen hospitalizadas tras la explosión de una pipa que trasportaba gas LP registrada la tarde de este jueves 6 de agosto en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca, Morelos.

Sube la cifra de personas hospitalizadas tras explosión de pipa de gas en Morelos

La cifra de personas hospitalizadas por la explosión de una pipa que transportaba gas LP en la colonia Las Granjas, en Morelos, aumentó a siete, de acuerdo con la actualización de las autoridades de salud.

IMSS-Bienestar informó que las personas lesionadas permanecen internadas en los hospitales generales de Cuernavaca y Jiutepec. En este último hospital recibieron atención médica tres pacientes: una mujer y dos menores de edad.

"El personal de ambas unidades médicas mantiene vigilancia permanente sobre la evolución clínica de las y los pacientes y garantiza atención médica gratuita y especializada", informó por medio de sus cuentas oficiales el IMSS-Bienestar.

Reporte de víctimas tras explosión pipa de gas Cuernavaca, Morelos|Captura de pantalla

De acuerdo con el reporte más reciente, dos de los pacientes se encuentran en estado delicado, mientras que una mejor fue reportada en estado grave.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado más información sobre la evolución del resto de las víctimas, ni han emitido nuevos detalles sobre las causas del accidente.

Testigos afirman que el conductor no alcanzó a frenar para pasar un tope, lo que provocó el fatal accidente en Morelos.

Explota pipa de gas LP en Cuernavaca, Morelos

Tras la explisón se dieron a concer varios videos que captaron el momento previo al accidente de la pipa de gas LP. En las imágenes se observa la unidad circulando con aparente normalidad, pero segundos después comenzó a verse una nube blanca al rededor.

Momentos después de que se formará la nube, la pipa explotó y quedó envuelta en llamas. La explosión alcanzó al menos nueve viviendas cercanas, provocando daños en la zona.

De acuerdo con testigos, el conductor de la pipa presuntamente no frenó a tiempo al pasar un tope, lo que habría provocado el accidente.

