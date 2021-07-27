VIDEO: Reportera se unta lodo para simular ayuda en Alemania

Una reportera se untó lodo en la cara para simular que brindaba ayuda a los damnificados tras las fuertes lluvias e inundaciones en algunas regiones de Alemania. Sin embargo, la empresa para la que trabajaba decidió despedirla, luego de que comenzó a circular el video del momento.

🇩🇪 Susanna Ohlen una reportera de la televisión alemana fue despedida después de ser sorprendida untándose barro en el cuerpo antes de filmar un reportaje para simular que ayudó en la limpieza de la ciudad devastada por las inundaciones.



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La reportera Susanne Ohlen fue captada antes de comenzar una transmisión para la cadena de televisión para la que trabajaba, por lo que decidió untarse el lodo en la cara y simular que era una de las personas que estaban ayudando en esa zona de Alemania.

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En las imágenes se observa a la reportera cuando recogió el lodo de una calle que está completamente destrozada por las fuertes lluvias que azotaron Alemania en las últimas semanas.

Una vez que la reportera tomó un poco de lodo con unos guantes que utilizaba, comenzó a untárselo en la ropa y posteriormente en la cara. Momentos después voltea a su alrededor para asegurarse que no era observada por más personas.

Junto a ella había dos individuos, quienes parecen ser parte de su equipo de trabajo.

Las imágenes de la reportera fueron captadas por el teléfono celular de una persona que se encontraba dentro de su vivienda, al parecer en la parte alta de un edificio de la zona afectada de Alemania.

Reportera y cadena de televisión ofrecen disculpas

Una vez que las imágenes de la reportera comenzaron a circular en las redes sociales, tanto ella como la cadena de televisión de Alemania ofrecieron disculpas a los espectadores.

La reportera explicó en su cuenta de Instagram que sí había ayudado en la zona de desastre tras las lluvias en Alemania, pero el día que fue captada mientras se untaba el lodo aún no comenzaba con esa labor.