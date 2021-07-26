Video: Conductor intenta cruzar un puente durante crecida de río y falla

El conductor de una camioneta que intentaba cruzar un puente colgante durante la crecida de un río en la aldea de Uryum, Rusia, fue arrastrado por la corriente del agua, después de que la estructura se rompió en dos.

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En un video de poco más de 30 segundos se puede ver como la camioneta avanza a gran velocidad y pese a que el nivel del agua en el río es alto, el conductor no frena para analizar la situación, simplemente acelera sobre el puente colgante.

En el clip se ve con claridad cómo la camioneta llega hasta la mitad del puente de madera y luego, en cuestión de segundos, la camioneta queda tapada por la corriente de agua, en medio de la crecida del río. Se ve que la estructura se rompe y la unidad, con el conductor a bordo, es tragada por el agua en Uryum, situada a 4 mil 500 kilómetros de Moscú.

De acuerdo con los reportes de medios rusos, el conductor logró salir de la camioneta antes de que la unidad fuera arrastrada por la corriente del río.

El puente colgante se construyó en lugar de un puente de carretera que fue destruido durante una inundación en el área. Tras el accidente, los residentes de la aldea de Uryum no tienen forma de cruzar el río.

A principios del mes de julio, Rusia sufrió también por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que dejaron al menos seis muertos.

Nada extraño tratándose de Rusia: cruzando un puente pic.twitter.com/2N15IrpHiw — Caalf (@Caalf01) July 23, 2021

En India, deslave deja al menos nueve muertos

Un deslizamiento de tierra en el distrito de Kinnaur, India, dejó como saldo al menos nueve muertos y otros tres lesionados, además un puente fue arrastardo por el movieminto de tierra.

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Las víctimas viajaban en un vehículo turístico cuando al cruzar un puente de hierro se produjo un deslizamiento de tierra provocando que varias rocas cayeran sobre la unidad y colapsara el puente.