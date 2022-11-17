Republicanos se quedan con el poder en la Cámara de Representantes

Los republicanos se quedan con el poder de la Cámara de Representantes luego de conseguir los 218 escaños necesarios para obtener una mayoría en las elecciones intermedias de Estados Unidos.

Con este triunfo, los republicanos tendrán el poder para frustrar la agenda del presidente Joe Biden en los dos años que le quedan al frente de Estados Unidos.

La victoria de los republicanos en la Cámara de Representantes pondrá fin al segundo mandato de la líder demócrata Nancy Pelosi, quien deberá dejar su cargo en enero del próximo año.

Los resultados tardaron más de una semana en darle el poder a los republicanos debido a lo reñido de las votación entre ambos partidos; sin embargo, aún falta que termine el conteo de votos para conocer la ventaja final.

Pese el triunfo de los republicanos en la Cámara de Representantes, no ocurrió la ola roja que se había pronosticado, pues los demócratas se quedaron con el Senado.

Para los republicanos, las elecciones intermedias de Estados Unidos 2022 representan un momento clave para posicionar a Donald Trump como su candidato para las próximas elecciones presidenciales.

Incluso, el resultado surgió un día después de que Trumo diera a conocer su intención de volverse a postular como candidato presidencial.

Joe Biden felicita a los republicanos por ganar la Cámara de Representantes

El presidente Joe Biden felicitó a Kevin McCarthy, líder de la minoría de la Cámara, tras el triunfo de los republicanos y aseguró que estaba "listo para trabajar con los republicanos de la Cámara de Representantes para lograr resultados para las familias".

"El pueblo estadounidense quiere que hagamos las cosas por ellos. Quieren que nos concentremos en los temas que les importan y en mejorar sus vidas. Y trabajaré con cualquiera, republicano o demócrata, que esté dispuesto a trabajar conmigo para brindarles resultados", agregó Joe Biden.

