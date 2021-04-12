En pleno rebrote de Covid-19, miles abarrotan río Ganges en India

Miles de devotos hindúes acudieron en masa a tomar un baño sagrado en el río Ganges de la India, país que ha sufrido un importante incremento de contagios de Covid-19 en las últimas semanas, superando a Brasil como el segundo país con más casos a nivel mundial.

Apenas este domingo, India superó por mucho los nada envidiables récords de contagios por Covid-19 que el mismo país registró la semana, pues este domingo se contabilizaron 168 mil 912 nuevos casos, lo que representa una de cada seis nuevas infecciones a nivel global.

En la ciudad de Haridwar, al norte del país, llegaron cerca de un millón de devotos que abarrotaron las orillas del río Ganges, considerado por muchos hindúes como sagrado, para participar en el festival de los cántaros o "Kumbh Mela", que dura varios meses.

"La multitud aquí está aumentando, la policía está continuamente pidiendo a la gente que mantengan la sana distancia", explicó Sanjay Gunjyal, oficial de policía desplegado en la zona.

Autoridades locales estiman que al mediodía de este lunes, al menos medio millón de personas ya se habían bañado en el río, donde, según la tradición hindú, se borran los pecados.

Esta concentración masiva se produce en la etapa más cruda de la segunda ola de contagios en India, donde menos del 4 por ciento de la población ha sido vacunada.

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FALTA MUCHO POR RECORRER EN INDIA

Expertos aún ven lejano que se reduzca el ritmo de los contagios, pues el país cuenta con mil 400 millones de habitantes y aún no se ha vacunado ni al 5 por ciento de la población.

"Después de que los casos disminuyeron en enero-febrero, nos sentimos muy cómodos", declaró un panel de jueces de un tribunal superior del estado occidental de Gujarat.

Los magistrados reclamaron a las autoridades, asegurando que no se han tomado las medidas suficientes para frenar este nuevo brote.

Expertos atribuyen esta ola de contagios a que se abrieron por completo todos los sectores económicos con la intención de sanar las finanzas del bloqueo del año pasado, además de la realización de festivales religiosos masivos y las manifestaciones políticas de estados que tendrán elecciones.

Hasta este lunes, India suma un total de 13.53 millones de nuevos contagios, ubicándose en el segundo lugar mundial, sólo detrás de Estados Unidos, que contabiliza 31.2 millones de casos nuevos.

Lo más preocupante es que estimaciones realizadas por la Universidad Johns Hopkins, del Reino Unido, advierten que los contagios diarios en India podrían duplicarse en los próximos dos meses, lo que daría un total de 200 mil nuevos casos al día.

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