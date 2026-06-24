¿Cuáles son los requisitos para ser candidato de Morena? Esto es lo que dice sobre el nepotismo

El Consejo Nacional de Morena ha formalizado las reglas del juego rumbo a las elecciones de 2027. Con la publicación de las convocatorias oficiales para definir a las candidaturas. Sin embargo, el documento no solo contiene lineamientos técnicos y de fiscalización; también introduce un debate ético que obligará a la dirigencia a decidir qué principios está dispuesta a defender en las urnas.

Los requisitos oficiales: ¿Qué se necesita obligatoriamente para registrarse como candidato de Morena?

Según la convocatoria de Morena, esta estipula ciertos requisitos legales y de trayectoria que los aspirantes deben cumplir obligatoriamente para que se valide su postulación:



Nacionalidad y residencia: Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos. Para las personas no nacidas en la entidad federativa correspondiente, se exige una vecindad mínima de al menos 10 años.

Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos. Para las personas no nacidas en la entidad federativa correspondiente, se exige una vecindad mínima de al menos 10 años. Edad mínima: Tener 30 años cumplidos al día de la elección, fijada constitucionalmente para el 6 de junio de 2027.

Tener 30 años cumplidos al día de la elección, fijada constitucionalmente para el 6 de junio de 2027. Filtro contra la violencia de género y corrupción: No haber sido condenada o encontrarse cumpliendo condena mediante sentencia firme por delitos relacionados con violencia sexual, de género, familiar, corrupción, faltas administrativas graves o delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas.

No haber sido condenada o encontrarse cumpliendo condena mediante sentencia firme por delitos relacionados con violencia sexual, de género, familiar, corrupción, faltas administrativas graves o delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas. Registro de agresores: No encontrarse sujeta a una resolución condenatoria vigente por violencia política contra las mujeres en razón de género ni figurar en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en dicha materia.

No encontrarse sujeta a una resolución condenatoria vigente por violencia política contra las mujeres en razón de género ni figurar en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en dicha materia. Deudores alimentarios: No tener la calidad de deudora o deudor alimentario moroso, salvo que acredite encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones o haber cubierto íntegramente los adeudos correspondientes.

No tener la calidad de deudora o deudor alimentario moroso, salvo que acredite encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones o haber cubierto íntegramente los adeudos correspondientes. Separación del cargo: Contar con disponibilidad de tiempo completo. Quienes ejerzan un cargo público, de elección popular o partidista deberán estar separados de estos y acreditarlo formalmente al momento de solicitar su registro.

Contar con disponibilidad de tiempo completo. Quienes ejerzan un cargo público, de elección popular o partidista deberán estar separados de estos y acreditarlo formalmente al momento de solicitar su registro. Ministros de culto: No ser ministro de culto religioso, a menos que hubiere dejado de serlo con cinco años de anticipación al 6 de junio de 2027.

No ser ministro de culto religioso, a menos que hubiere dejado de serlo con cinco años de anticipación al 6 de junio de 2027. Militancia y formación: En caso de ser militante, tener pleno ejercicio de los derechos partidistas y no estar inscrito en el registro de personas sancionadas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Asimismo, es obligatorio acreditar al menos una actividad de formación ética y política organizada por el Instituto Nacional de Formación Política.

¿Qué pasa cuando una persona de bajos recursos enfrenta un problema legal?



Para miles de mexicanas y mexicanos, esta situación puede significar enfrentar solos un proceso que afecta su patrimonio, su familia o incluso su libertad. pic.twitter.com/j9ukCmDMSi — Saúl Monreal (@Saul_MonrealA) June 20, 2026

El candado contra el nepotismo y la valoración de perfiles

Más allá de la documentación administrativa, el punto más polémico de los nuevos lineamientos radica en las restricciones de parentesco y el influyentismo. La convocatoria establece de forma clara que se revisará minuciosamente que las personas aspirantes cumplan con los principios éticos del movimiento. El estatuto enfatiza el rechazo al amiguismo, al nepotismo y a cualquier práctica en la que se empleen vínculos personales o familiares para acceder a los espacios de la estructura partidista.

Esta regla busca evitar que las gubernaturas y los demás cargos que se elegirán se conviertan en herencias patrimoniales, fungiendo como un filtro de congruencia frente a los reclamos históricos contra los cacicazgos locales.

Ante este escenario, la dirigencia de Morena y su Comisión Nacional de Elecciones se encuentran en una posición donde deberán tomar una postura definitoria. Tendrán que elegir entre dos caminos: defender el rigor ético de sus estatutos escriturados, lo que implicaría vetar o rechazar el registro de figuras con alto arrastre territorial pero con apellidos familiares en el poder, o privilegiar el pragmatismo electoral y la disciplina de las encuestas bajo el argumento de que "el pueblo decide", legitimando las dinastías con tal de asegurar los triunfos en 2027.