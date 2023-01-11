¿Qué requisitos hay para ingresar a Canadá este 2023?

La migración ha sido un medio para apoyar el creimiento demográfico y económico en Canadá, por lo que el país ofrece facilidades para las personas que busquen llegar. Ante esto, es importante saber qué requisitos solicitan para poder viajar en 2023.

Las condiciones son necesarios para poder ir a Canadá con el motivo de visitar a familiares o amigos, hacer negocios o transitar por el país, por lo que la página oficial del país comparte qué requisitos se necesitan y también cómo se puede extender la estadía.

¿Qué requisitos hay para viajar a Canadá este 2023?

Además del pasaporte mexicano, uno de los principales requisitos para poder viajar a Canadá es la visa de visitante, una visa de tránsito por el país o una visa para viajes de negocios, y es mejor conocida como la ETA, para esto, será necesario realizar un formulario para poder aplicarlo en la página oficial.

La mayoría de las personas pueden permanecer hasta seis meses en Canadá. Los costos de las visas van desde los 40 dólares canadienses por un año, hasta 274 dólares canadienses por la de 10 años.

Es necesario cumplir los requisitos para poder viajar a Canadá este 2023|Pexels

A partir del 5 de enero, todos los viajes aéreos que lleguen desde China, Hong Kong o Macao deben de presentar un resultado negativo en la prueba de detección de Covid-19 de la compañía aérea.

Para los afectados por la invasión rusa hacia Ucrania pueden soliticar la extensión de su estadia en Canadá hasta por tres años si son de Ucrania o si un miembro de la familia es ciudadano ucraniano.

Además, se deberá comprobar un expediente limpio de antecedentes penales y demostrar la solvencia económica, esta será la correspondiente a la duración de la estadia y variará dependiendo de si el hospedaje es un hotel o con familiares.

Es posible que también sea un requisito someterse a un examen médico y tener una carta invitación de alguien que viva en Canadá.