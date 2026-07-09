“Inspirada en la energía capitalina”: El hermoso significado de la playera y las medallas del Medio Maratón CDMX 2026 que recibirán 35 mil corredores

¿Ya estas listo para correr el Medio Maratón de la CDMX 2026? Se dio a conocer la playera oficial con la que más de 30 mil corredores recorren las calles de la capita. Conoce cuál es el significado de la playera y de las medallas.

¿Cuál es el significado de la playera del Medio Maratón?

La playera oficial del Medio Maratón de la Ciudad de México 2026 fue presentada como un símbolo de la energía, identidad y espíritu que caracteriza a esta competencia de 21 kilometros.

Su diseño se destaca por un color rosa vibrante que representa la diversidad e inclusión del evento, mientras que las grecas ancestrales hacen referencia a las raíces culturales de México.

Además, incorpora ondas de movimiento que simbolizan la transformación de las calles de la capital en una gran celebración deportiva, y un diseño circular que refleja los valores de la comunidad, unidad y pertenencia entre las y los corredores.

La presentación de la prenda se realizó en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Nacional, donde el director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (INDEPORTE), Javier Peralta Pérez, señaló que tanto en el Medio Maraton como el Maraton de la Ciudad de México representan mucho más que una competencia atlética.

El significado de las medallas del Medio Maratón de la Ciudad de México 2026

La medalla del Medio Maratón tiene un elemento central como símbolo de energía, resistencia y determinación, e incorpora la silueta de la Ciudad de México junto con trazo que ecovan movimiento, aire y libertad, para reflejar estos símbolos la medalla será un colibrí.

Esta vez, tiene una elemento distintivo, el listón incluye un espacio para escribir el nombre de una persona o motivo especial, reconociendo la diensión emocional de cada corredor y el impulso que los acompaña en su preparación y llegada a la meta.

Por su parte, la medalla del Maratón integra al ajolote, símbolo de la capital, y a la serpiente emplumada como representación de las raíces históricas del país.

En su centro incorpora un espejo que permite a cada corredor reconocerse como protagonista de su propio logro al completar los 42.195 kilómetros.

Ruta completa y el tramo más complicado del 21K

La ruta del Medio Maratón CDMX será más exigente de lo que era. Con las recientes modificaciones en la ruta, se puede apreciar un falso plano desde el km 6 que comienza a sentirse con una mayor percepción de esfuerzo para los corredores.

Sin emabrgo, es del km 7 al km 10, cuando las cosas podrían suponer un verdadero reto a los corredores al tratarse de una subida continua; para aquellos que corrieron las últimas ediciones el esfuerzo es similar pero se extiende unos km más.

Es importante aclarar que, aunque este sería el tramo más complicado, será cuestión de cada corredor y corredora seguir la estrategia que previamente establecieron con sus entrenadores para culminar de manera exitosa el Medio Maratón CDMX 2026.